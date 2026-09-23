قراصنة يخترقون مكتب (اف بي آي) ويسرقون بيانات آلاف الموظفين

خبرني - أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "ShinyHunters" أنها اخترقت أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وسرقت بيانات تخص 5000 موظف إضافة للمتقدمين للعمل في المكتب، ورويترز تحقق ببعضها.

ونشرت المجموعة بيانا على موقعها في الشبكة المظلمة (Dark Web)، قالت فيه إنها استهدفت مكتب التحقيقات الفيدرالي ردا على إعلان صادر عن المكتب في مايو 2026 كشف أساليب عمل المجموعة ونصح الضحايا بعدم دفع الفدية.

وفقا لممثل عن المجموعة تحدث إلى موقع 404 Media، استغلت"ShinyHunters" ثغرة "يوم الصفر" (Zero-Day) في برنامج PeopleSoft التابع لشركة أوراكل، وهو برنامج لإدارة الموارد البشرية تستخدمه المؤسسات الكبرى لتخزين بيانات المتقدمين للوظائف والموظفين.

وأضاف الممثل أن المجموعة تمكنت من التحرك جانبيا إلى خوادم AWS GovCloud - وهي بيئة سحابية مخصصة للعمل الحكومي الحساس - ونزلت ما بين 2 إلى 3 تيرابايت من البيانات. وقالت المجموعة: "بحوزتنا بيانات تخص جميع موظفي FBI والمتقدمين للعمل فيه".

تشمل البيانات المسروقة المزعومة أسماء العملاء وعناوين منازلهم وأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى معلومات عن أزواجهم. كما زعمت المجموعة أن البيانات تشمل معلومات شخصية وصحية حساسة تخص الموظفين الحاليين والسابقين والمتقدمين.

وشاركت المجموعة عينة تغطي حوالي 5000 سجل موظف. وأفادت وكالة "رويترز" بأنها تمكنت من التحقق جزئيا من صحة بعض المعلومات المسروقة عبر مقارنة الأسماء والعناوين مع سجلات مكاتب الائتمان وبيانات سابقة من تسريبات مماثلة، حيث تطابقت البيانات في تسع حالات على الأقل، لكن الوكالة لم تستطع تحديد مصدر البيانات أو تأكيد سرقتها من أنظمة FBI الداخلية.

وقامت المجموعة بتشويه موقع الوظائف التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (apply.fbijobs.gov) يوم الثلاثاء، حيث ظهرت عليه رسالة تعلن استيلاء"ShinyHunters" على الموقع، في إشارة ساخرة إلى لافتات الإغلاق التي ينشرها المكتب على المواقع الإجرامية. كما أشارت الرسالة إلى أن "جميع بيانات FBI تم اختراقها بما في ذلك المعلومات الشخصية والصحية الحساسة".

ولا تزال بوابة المتقدمين للوظائف وبوابة المتقدمين للعملاء الخاصين متوقفتين عن العمل، حيث تظهر رسالة تفيد بأن الموقع "متوقف مؤقتا للصيانة".

على خلاف عملياتها المعتادة التي تتضمن مطالبات فدية بملايين الدولارات، قالت "ShinyHunters" إن هذا الهجوم "ليس بدافع مالي". ووصف ممثل المجموعة خططها بأنها "إكراه" وليس ابتزازا.

وهددت المجموعة بمنح مكتب التحقيقات الفيدرالي مهلة أسبوع واحد لتصحيح أو سحب تقرير صادر في مايو 2026 يتضمن مزاعم عن استخدام "ShinyHunters" لأساليب مضايقة تشمل إرسال رسائل واتصالات تهديد للضحايا وعائلاتهم، وفي بعض الحالات "التبليغ الكاذب" (swatting).

ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور لطلبات التعليق من عدة وسائل إعلامية. كما لم تعلق شركتا أوراكل وأمازون على المزاعم حتى الآن.

يُذكر أن هذا هو الاختراق الثاني المعروف لنظام تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال العام الجاري، بعد اختراق سابق استهدف نظاما لإدارة التنصت على المكالمات ومذكرات المراقبة.