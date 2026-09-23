ماكرون: هدنة غزة مسرحية مخزية

خبرني - وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الهدنة في قطاع غزة بأنها "مسرحية مخزية" في ظل استمرار الوضع الإنساني الكارثي، منتقدا عدم فتح الممرات الإنسانية للمساعدات رغم وقف إطلاق النار.

وقال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "البعض يتفاخر بسلام مزعوم. لكن هذا السلام لم يفتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل علينا أن نتفرج على هذه المسرحية التي تخزينا جميعا؟ على الإطلاق لا!".

ومنذ أكتوبر 2025، يسري نظام وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل شن ضربات على الأراضي الفلسطينية، زاعما أن أهدافه هي منشآت وعناصر حماس.

ويظل الوضع الإنساني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة في القطاع، "كارثيا" على خلفية الدمار الواسع النطاق، والاضطرابات في عمل المؤسسات الطبية، والمشكلات المستمرة في تزويد السكان بالغذاء والضروريات الأساسية.

يأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ سريان الاتفاق في 11 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1372 شهيدا و4659 مصابا، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وكانت حركة حماس قد أكدت، في وقت سابق، أن "استمرار جيش الاحتلال في قتل النساء والأطفال بشكل يومي يمثّل تصعيدا لحرب الإبادة التي لم تتوقف"، داعية الدول العربية والإسلامية المشاركة في "مجلس السلام" إلى "اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته".