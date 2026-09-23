الشرع: اتفقنا مع روسيا على تقليص قواتها في سورية

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، فجر اليوم الأربعاء، أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد الروسية في سورية .
وقال الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك للحديث عن مستقبل سورية : "الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين".
أضاف: "واتفقنا على تحويلهما إلى قواعد تدريب للجيش السوري."
وتابع الرئيس السوري القول "نتعاون مع العديد من الدول لتقوية الدولة السورية وكل ما يلزم لأجل ذلك، سواء كان تدريبا أو تبادل خبرات".
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في أغسطس الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس وترسم ملامح العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد الروسية في حميميم وطرطوس يعطي دفعة إضافية لتطوير كامل نطاق العلاقات مع سورية .