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الشرع: اتفقنا مع روسيا على تقليص قواتها في سورية

  • 23 أيلول 2026
  • 03:00
الشرع اتفقنا مع روسيا على تقليص قواتها في سورية

خبرني  - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، فجر اليوم الأربعاء، أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد الروسية في سورية .

وقال الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك للحديث عن مستقبل سورية : "الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين".

‏أضاف: "واتفقنا على تحويلهما إلى قواعد تدريب للجيش السوري."‏

وتابع الرئيس السوري القول "نتعاون مع العديد من الدول لتقوية الدولة السورية وكل ما يلزم لأجل ذلك، ‏سواء كان تدريبا أو تبادل خبرات".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في أغسطس الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس وترسم ‏ملامح العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد الروسية في حميميم وطرطوس يعطي دفعة إضافية لتطوير كامل نطاق العلاقات مع سورية .

 

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