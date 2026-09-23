الشرع: اتفقنا مع روسيا على تقليص قواتها في سورية

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، فجر اليوم الأربعاء، أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد الروسية في سورية .

وقال الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك للحديث عن مستقبل سورية : "الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين".

‏أضاف: "واتفقنا على تحويلهما إلى قواعد تدريب للجيش السوري."‏

وتابع الرئيس السوري القول "نتعاون مع العديد من الدول لتقوية الدولة السورية وكل ما يلزم لأجل ذلك، ‏سواء كان تدريبا أو تبادل خبرات".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في أغسطس الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس وترسم ‏ملامح العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد الروسية في حميميم وطرطوس يعطي دفعة إضافية لتطوير كامل نطاق العلاقات مع سورية .