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الشرع : نعمل على سلام دائم مع اسرائيل بشروط

  • 23 أيلول 2026
  • 02:30
الشرع نعمل على سلام دائم مع اسرائيل بشروط

خبرني  - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، فجر اليوم الأربعاء، أنه ليس من المناسب أن ترسم أحداث 7 أكتوبر سياسة إسرائيل تجاه سورية .

وقال الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك للحديث عن مستقبل سورية : "ليس من المناسب أن ترسم أحداث 7 أكتوبر سياسة إسرائيل تجاه سورية ، هذا أمر غير منطقي ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التهديدات الأمنية".

وأضاف: "إذا أرادت إسرائيل حماية أمنها فعليها احترام أمن الآخرين، وعليها أن تغيّر سياستها لأنها تثير المشكلات في محيطها بدعوى الحفاظ على أمنها".

وتابع الشرع: "منذ سقوط النظام البائد وإسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على ‏الأراضي السورية وتحتل جزءا من الأراضي السورية، وسورية من جانبها اتخذت ‏خيارا دبلوماسيا، ولجأت للحوار مستعينة بالدول الصديقة".

وأكد الشرع أن "الولايات المتحدة منخرطة معنا في الحوار والمفاوضات مع إسرائيل لكن الأمور ليست سهلة".‏

وختم الشرع مؤكدا أنه "نعمل على سلام دائم في المنطقة بين سورية وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق ‏السورية مضمونة، لا أن تكون الأراضي السورية محتلة، فهذا ليس بسلام، إنما السلام يكون ‏عندما تُستعاد الحقوق السورية."‏

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