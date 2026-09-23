الشرع : نعمل على سلام دائم مع اسرائيل بشروط

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، فجر اليوم الأربعاء، أنه ليس من المناسب أن ترسم أحداث 7 أكتوبر سياسة إسرائيل تجاه سورية .
وقال الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك للحديث عن مستقبل سورية : "ليس من المناسب أن ترسم أحداث 7 أكتوبر سياسة إسرائيل تجاه سورية ، هذا أمر غير منطقي ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التهديدات الأمنية".
وأضاف: "إذا أرادت إسرائيل حماية أمنها فعليها احترام أمن الآخرين، وعليها أن تغيّر سياستها لأنها تثير المشكلات في محيطها بدعوى الحفاظ على أمنها".
وتابع الشرع: "منذ سقوط النظام البائد وإسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على الأراضي السورية وتحتل جزءا من الأراضي السورية، وسورية من جانبها اتخذت خيارا دبلوماسيا، ولجأت للحوار مستعينة بالدول الصديقة".
وأكد الشرع أن "الولايات المتحدة منخرطة معنا في الحوار والمفاوضات مع إسرائيل لكن الأمور ليست سهلة".
وختم الشرع مؤكدا أنه "نعمل على سلام دائم في المنطقة بين سورية وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مضمونة، لا أن تكون الأراضي السورية محتلة، فهذا ليس بسلام، إنما السلام يكون عندما تُستعاد الحقوق السورية."