قرار إسرائيلي جديد يقلب حسابات الطيران مع الإمارات

خبرني - مدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" القيود المفروضة على هبوط شركات الطيران الإسرائيلية في دبي حتى نهاية أكتوبر، وسط مخاوف أمنية مرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن "الشاباك" أصدر توجيهات تمنع شركات "إل عال" و"أركياع" و"إسراير"،من تسيير رحلات إلى الإمارات، مشيرة إلى أن الرحلات المقررة حتى 31 أكتوبر يتوقع إلغاؤها.

وبحسب تقرير نشره موقع "آي 24 نيوز" العبري فإن جوهر الخلاف يتمثل في مطالبة "الشاباك" بوضع أجهزة فحص بالأشعة المقطعية "CT" في نقاط تسجيل الوصول التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية داخل الإمارات، وهو إجراء تعارضه السلطات الإماراتية، وفق ما نقلته القناة عن مصادر في قطاع الطيران.

ويعني القرار في حال تطبيقه أن القيود لا تشمل حركة الطيران بين إسرائيل والإمارات بصورة كاملة، وإنما تستهدف الشركات الإسرائيلية تحديدا، في حين تواصل شركات إماراتية تشغيل رحلاتها بين الجانبين.

وتشير جداول الرحلات الحالية إلى استمرار تشغيل "الاتحاد للطيران" رحلات مباشرة بين أبوظبي وتل أبيب، بما يصل إلى ست رحلات يوميا في بعض الفترات.

ويأتي التطور في ظل استمرار التوتر الأمني في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، عندما شنت واشنطن وتل أبيب ضربات واسعة على أهداف إيرانية، وردت طهران بهجمات صاروخية على إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

وتكتسب الإمارات أهمية خاصة في حسابات الأمن الجوي الإسرائيلي بسبب موقعها في الخليج وقربها من مسارح التوتر الإقليمي، فضلا عن كونها مركزا رئيسيا لحركة الطيران والرحلات العابرة إلى آسيا.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أقامتا علاقات دبلوماسية بموجب "اتفاقات إبراهيم" عام 2020، لتشهد السنوات التالية نموا في حركة الطيران والسفر والتبادل التجاري بين الجانبين، إلا أن الحرب الإقليمية والتوترات الأمنية أعادا ملف أمن الطيران إلى صدارة الحسابات الإسرائيلية.

وتفيد التقارير الإسرائيلية بأن شركات الطيران حذرت من خسائر مالية كبيرة جراء استمرار القيود، في وقت لا تزال فيه شركات الطيران الإسرائيلية تواجه تداعيات القيود الأمنية وتعليق عدد من المسارات الدولية منذ اندلاع الحرب مع إيران.