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تشكيلات إداريّة في الجامعة الأردنيّة - أسماء

  • 23 أيلول 2026
  • 01:33
تشكيلات إداريّة في الجامعة الأردنيّة أسماء

خبرني  - قرّر رئيس الجامعة الأردنيّة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات إجراء حزمة من التشكيلات الجديدة في إدارات عددٍ من المراكز العلميّة، ووحدة ودائرة إداريتين وعلى النحو الآتي:

الأستاذ الدكتور محمد القضاة مديرًا لمركز اللغات 
الأستاذ الدكتورة عبير البواب مديرًا لمركز تكنولوجيا النانو
الأستاذ الدكتور محمد الزويري مديرًا لمركز الدراسات الدوائيّة والسريريّة 
الأستاذ الدكتور وائل الأزهري مديرًا لمركز الاعتماد وضمان الجودة 
الأستاذ الدكتورة إليزابيث نيو مديرًا لمركز حمدي منكو 
الأستاذ الدكتورة أريج عثمان مديرًا لمعهد الصحّة العامّة 
الأستاذ الدكتورة عبير دبابنة مديرًا لمركز دراسات المرأة 
الأستاذ الدكتور فادي الجبور مديرًا للمركز الثقافيّ الإسلاميّ 
الأستاذ الدكتور حسن المومني مديرًا لمركز الدراسات الإستراتيجيّة 
الأستاذ الدكتورة ندى الروابدة مديرًا لمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام
الأستاذ الدكتورة رلى درويش مديرًا لمركز الأمراض المعدية والمطاعيم
الدكتور عمر العكور مديرًا لمركز الاستشارات والتدريب 
الدكتورة غادة كساب مديرًا لمركز المياه والطاقة 
الدكتور رائد الطاهر مديرًا لمركز التميّز في التعلّم والتعليم 
الدكتور مروان الطويل مديرًا لمركز تكنولوجيا المعلومات 
الدكتورة ريم الفايز مديرًا لمركز الابتكار والريادة 
الدكتور عبدالهادي القعايدة مديرًا لمركز المتطلبات الجامعيّة العامّة 
الأستاذ الدكتور حسن الطراونة مديرًا لوحدة الشؤون القانونيّة 
الدكتور سحبان الناصر مديرًا لدائرة الهندسة

تشكيلات إداريّة في الجامعة الأردنيّة - أسماء

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