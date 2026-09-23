7 إشارات تحذيرية تكشف اختراق حسابك على فيسبوك

خبرني - قد لا يكتشف المستخدم اختراق حسابه على فيسبوك فور حدوثه، خصوصا إذا تمكن المهاجم من الوصول إلى الحساب من دون تغيير بيانات تسجيل الدخول، لكن ظهور تغييرات غير مألوفة في الحساب، أو نشاط لم ينفذه صاحبه، قد يكون مؤشرا يستدعي التحرك سريعا.

وتوفر شركة ميتا مجموعة من أدوات الحماية والاسترداد التي تساعد المستخدم على التحقق من أمان حسابه واستعادة السيطرة عليه إذا اختُرق. وتوصي الشركة، عند الاعتقاد بأن الحساب تعرّض للاختراق، باستخدام صفحة الاسترداد المخصصة للحسابات المخترقة، ويفضل تنفيذه من جهاز سبق استخدامه لتسجيل الدخول إلى الحساب.

7 علامات قد تكشف اختراق الحساب

1- تغيير كلمة المرور دون علمك

إذا اكتشف المستخدم أن كلمة المرور لم تعد تعمل، رغم تأكده من إدخالها بصورة صحيحة، فقد يكون شخص آخر قد غيرها، ولا يعني ذلك وحده إثبات اختراق الحساب، إذ يمكن أن تكون المشكلة ناتجة عن نسيان كلمة المرور أو خطأ في إدخالها، لكن الأمر يستدعي التحقق من الحساب.

2- تغيير البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف

من العلامات المهمة ملاحظة تغيير بيانات الاتصال المرتبطة بالحساب من دون إجراء المستخدم لهذا التغيير، ويعد الوصول إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب أمرا مهما في استرداد الوصول إليه، لذلك ينبغي التعامل مع أي تغيير غير معروف باعتباره إشارة تستوجب المراجعة.

3- ظهور منشورات لم تنشرها

إذا ظهرت على الصفحة منشورات أو قصص أو تعليقات لم ينشرها صاحب الحساب، فقد يكون شخص آخر قد تمكن من الوصول إليه، وينطبق الأمر أيضا على أي نشاط آخر لا يتذكر المستخدم تنفيذه.

4- إرسال رسائل لم تكتبها

قد يلاحظ المستخدم أن حسابه أرسل رسائل إلى أصدقائه أو جهات أخرى من دون علمه، وهذه العلامة مهمة خصوصا إذا تضمنت الرسائل روابط أو طلبات مالية أو رسائل غير معتادة، لأنها قد تعني أن شخصا آخر يستخدم الحساب.

5- ظهور عمليات تسجيل دخول غير مألوفة

تتيح فيسبوك للمستخدم مراجعة جلسات تسجيل الدخول والأجهزة التي جرى استخدامها للوصول إلى الحساب، وظهور جهاز أو جلسة لا يتعرف إليها المستخدم يستدعي التحقق من النشاط وتسجيل الخروج من الجلسات غير المعروفة.

وتشير ميتا إلى أن تنبيهات تسجيل الدخول والمصادقة الثنائية من أدوات الحماية التي توفرها فيسبوك لتعزيز أمن الحساب.