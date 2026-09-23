7 إشارات تحذيرية تكشف اختراق حسابك على فيسبوك

خبرني - قد لا يكتشف المستخدم اختراق حسابه على فيسبوك فور حدوثه، خصوصا إذا تمكن المهاجم من الوصول إلى الحساب من دون تغيير بيانات تسجيل الدخول، لكن ظهور تغييرات غير مألوفة في الحساب، أو نشاط لم ينفذه صاحبه، قد يكون مؤشرا يستدعي التحرك سريعا.
وتوفر شركة ميتا مجموعة من أدوات الحماية والاسترداد التي تساعد المستخدم على التحقق من أمان حسابه واستعادة السيطرة عليه إذا اختُرق. وتوصي الشركة، عند الاعتقاد بأن الحساب تعرّض للاختراق، باستخدام صفحة الاسترداد المخصصة للحسابات المخترقة، ويفضل تنفيذه من جهاز سبق استخدامه لتسجيل الدخول إلى الحساب.
7 علامات قد تكشف اختراق الحساب
1- تغيير كلمة المرور دون علمك
إذا اكتشف المستخدم أن كلمة المرور لم تعد تعمل، رغم تأكده من إدخالها بصورة صحيحة، فقد يكون شخص آخر قد غيرها، ولا يعني ذلك وحده إثبات اختراق الحساب، إذ يمكن أن تكون المشكلة ناتجة عن نسيان كلمة المرور أو خطأ في إدخالها، لكن الأمر يستدعي التحقق من الحساب.
2- تغيير البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف
من العلامات المهمة ملاحظة تغيير بيانات الاتصال المرتبطة بالحساب من دون إجراء المستخدم لهذا التغيير، ويعد الوصول إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب أمرا مهما في استرداد الوصول إليه، لذلك ينبغي التعامل مع أي تغيير غير معروف باعتباره إشارة تستوجب المراجعة.
3- ظهور منشورات لم تنشرها
إذا ظهرت على الصفحة منشورات أو قصص أو تعليقات لم ينشرها صاحب الحساب، فقد يكون شخص آخر قد تمكن من الوصول إليه، وينطبق الأمر أيضا على أي نشاط آخر لا يتذكر المستخدم تنفيذه.
4- إرسال رسائل لم تكتبها
قد يلاحظ المستخدم أن حسابه أرسل رسائل إلى أصدقائه أو جهات أخرى من دون علمه، وهذه العلامة مهمة خصوصا إذا تضمنت الرسائل روابط أو طلبات مالية أو رسائل غير معتادة، لأنها قد تعني أن شخصا آخر يستخدم الحساب.
5- ظهور عمليات تسجيل دخول غير مألوفة
تتيح فيسبوك للمستخدم مراجعة جلسات تسجيل الدخول والأجهزة التي جرى استخدامها للوصول إلى الحساب، وظهور جهاز أو جلسة لا يتعرف إليها المستخدم يستدعي التحقق من النشاط وتسجيل الخروج من الجلسات غير المعروفة.
وتشير ميتا إلى أن تنبيهات تسجيل الدخول والمصادقة الثنائية من أدوات الحماية التي توفرها فيسبوك لتعزيز أمن الحساب.
6- تغييرات في إعدادات الحساب لم تجرها بنفسك
يمكن أن تكون التغييرات غير المعروفة في إعدادات الحساب أو بياناته مؤشرا على وصول شخص آخر إليه. لذلك من المهم مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية عند ملاحظة أي نشاط غير معتاد.
7- فقدان القدرة على الوصول إلى الحساب
إذا فقد المستخدم القدرة على تسجيل الدخول، أو اكتشف أن بيانات الحساب تغيرت بحيث لم يعد قادرا على الوصول إليه، فينبغي الانتقال إلى مسار استرداد الحساب المخترق بدلا من إنشاء حساب جديد مباشرة، وتخصص فيسبوك صفحة رسمية لهذه الحالات عبر العنوان (facebook.com/hacked).
ماذا تفعل إذا تعرض حسابك للاختراق؟
توصي فيسبوك باستخدام صفحة استرداد الحساب المخترق، ويفضل فتحها من جهاز سبق استخدامه لتسجيل الدخول إلى الحساب. وتوفر الصفحة مسارا مخصصا لمساعدة المستخدم على استعادة حسابه إذا تمكّن شخص آخر من الوصول إليه.
وبعد استعادة الوصول، ينبغي تغيير كلمة المرور إلى كلمة جديدة وقوية وغير مستخدمة في حسابات أخرى، ثم مراجعة جلسات تسجيل الدخول وإنهاء أي جلسة غير معروفة.
كما ينبغي التحقق من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحساب، ومراجعة أي تغييرات لم يجرها صاحب الحساب بنفسه.
المصادقة الثنائية.. طبقة حماية إضافية
توصي ميتا باستخدام المصادقة الثنائية، التي تضيف خطوة تحقق أخرى إلى جانب كلمة المرور عند تسجيل الدخول. وتوفر فيسبوك كذلك إمكانية استخدام مفتاح أمان متوافق مع معايير مثل فايدو 2 (FIDO2) ويو تو إف (U2F) كوسيلة للمصادقة.
وبحسب فيسبوك، يمكن إضافة مفتاح أمان من خلال مركز الحسابات، ثم كلمة السر والأمان، والمصادقة الثنائية، وبعدها اختيار استخدام مفتاح الأمان واتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
لا تنسَ البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب
تأمين حساب فيسبوك لا يكتمل بتغيير كلمة المرور فقط، إذ ينبغي أيضا حماية البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، خصوصا إذا كان يُستخدم لاستعادة الوصول إليه، فإذا تمكن المهاجم من الوصول إلى البريد الإلكتروني، فقد يحاول استخدامه لإعادة تعيين كلمة المرور مرة أخرى.
كما ينبغي الحذر من رسائل التصيد التي تطلب كلمة المرور أو رموز التحقق، وتدرج ميتا الحماية من التصيد والبرمجيات الخبيثة ضمن إرشاداتها الرسمية للحفاظ على أمان الحسابات.
في النهاية، لا تعني كل علامة منفردة بالضرورة أن الحساب قد اختُرق، لكن اجتماع عدة مؤشرات يستدعي مراجعة إعدادات الأمان والتحرك لاستعادة الحساب إذا لزم الأمر، والأهم هو عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص، والاعتماد على أدوات الاسترداد والحماية الرسمية التي توفرها فيسبوك.