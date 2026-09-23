بالفيديو.. سيارة الموتى تقتحم مباراة كرة قدم وتتسبب في إلغائها

خبرني - تسببت واقعة غريبة في إلغاء مباراة لكرة القدم في إنجلترا، بعدما اقتحمت سيارة لنقل الموتى "مركبة جنائزية" أرض الملعب، برفقة سيارة أخرى، أثناء مواجهة بين دونستون وغيتسهيد، قبل أن تعلن الشرطة لاحقا توجيه اتهامات إلى 5 رجال على خلفية الحادث.
وأظهرت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية لحظة دخول المركبة الجنائزية إلى ملعب نادي دونستون في غيتسهيد، بينما كانت سيارة سوبارو فضية ترافقها، قبل أن تقوم السيارتان بحركات دوران وانجراف على أرضية الملعب وسط ذهول الجماهير.
كما ألقى أشخاص ملثمون عددا من الملصقات من نوافذ السيارات، قبل التخلي عن المركبة الجنائزية داخل الملعب.
وتسببت الفوضى في توقف المباراة بين دونستون وغيتسهيد؛ إذ اضطر الحكم إلى إلغائها بين الشوطين، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.
تفاصيل الواقعة
ووقعت الحادثة في 21 يوليو/تموز 2023، وسط تقارير آنذاك تحدثت عن احتمال ارتباط الاستعراض الغريب باحتجاج على ملكية نادي دونستون.
ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند حدود ملعب كرة القدم؛ إذ أفادت تقارير لاحقة بوقوع أضرار جنائية في مناطق دونستون وبايكر ونيوكاسل.
وأكدت شرطة نورثمبريا، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامات إلى 5 رجال بارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها تلك المرتبطة باقتحام ملعب كرة القدم، وذلك عقب تحقيق واسع أُطلق عليه اسم "عملية سنتينل" (Operation Sentinel).
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الخمسة أمام محكمة الصلح في سندرلاند وجنوب تينيسايد يوم الأربعاء أو الجمعة من الأسبوع الجاري.
وقال كبير مفتشي الشرطة ديفيد جونسون إن التحقيق كان "طويل الأمد ومعقدا"، مشيرا إلى أن السلطات تعاملت منذ البداية مع الوقائع المختلفة باعتبارها مترابطة.
وأضاف أن "عملية سنتينل" تمثل استجابة إقليمية للتقارير المتعلقة بالجريمة الخطيرة والمنظمة، موضحا أن فرق الشرطة عملت بالتعاون مع النيابة العامة الملكية للوصول إلى مرحلة توجيه الاتهامات.
يواجه الرجال الخمسة تهما بينها التآمر لإتلاف ممتلكات في قضيتين، والتآمر لتوجيه تهديدات بالقتل، والتآمر للسرقة والمشاركة في أنشطة جماعة إجرامية منظمة.