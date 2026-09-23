بالفيديو.. سيارة الموتى تقتحم مباراة كرة قدم وتتسبب في إلغائها

خبرني - تسببت واقعة غريبة في إلغاء مباراة لكرة القدم في إنجلترا، بعدما اقتحمت سيارة لنقل الموتى "مركبة جنائزية" أرض الملعب، برفقة سيارة أخرى، أثناء مواجهة بين دونستون وغيتسهيد، قبل أن تعلن الشرطة لاحقا توجيه اتهامات إلى 5 رجال على خلفية الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية لحظة دخول المركبة الجنائزية إلى ملعب نادي دونستون في غيتسهيد، بينما كانت سيارة سوبارو فضية ترافقها، قبل أن تقوم السيارتان بحركات دوران وانجراف على أرضية الملعب وسط ذهول الجماهير.