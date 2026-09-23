خليجي 27 .. جوائز مالية سخية وشقة لأفضل لاعب

خبرني - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن القيمة المالية للجوائز المخصصة للنسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي ( "خليجي الديار العربية 27 ") في عروس البحر الأحمر، مدينة جدة.

وأوضح الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي أن إجمالي الجوائز المالية يبلغ 1.5 مليون دولار، حيث ينال بطل البطولة جائزة قدرها مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثاني (الوصيف) على 500 ألف دولار.

وأضاف أيضا أن أفضل لاعب في البطولة سيحصل على شقة هدية، سيتم تحديد مكانها لاحقا.