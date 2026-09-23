خليجي 27 .. جوائز مالية سخية وشقة لأفضل لاعب

خبرني - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن القيمة المالية للجوائز المخصصة للنسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي ( "خليجي الديار العربية 27 ") في عروس البحر الأحمر، مدينة جدة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي أن إجمالي الجوائز المالية يبلغ 1.5 مليون دولار، حيث ينال بطل البطولة جائزة قدرها مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثاني (الوصيف) على 500 ألف دولار.
وأضاف أيضا أن أفضل لاعب في البطولة سيحصل على شقة هدية، سيتم تحديد مكانها لاحقا.
انطلاق المنافسات في جدة
تنطلق البطولة غدا الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتُقام مباريات البطولة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية (الإنماء) واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 8 منتخبات، موزعة على مجموعتين:
- المجموعة الأولى: السعودية (المستضيف)، العراق، الكويت، سلطنة عُمان.
- المجموعة الثانية: قطر (بطلة آسيا)، البحرين، الإمارات، اليمن.
مباريات افتتاح نارية
يشهد يوم الافتتاح غدا مواجهتين قويتين ضمن منافسات المجموعة الأولى:
العراق ضد سلطنة عُمان: تُقام المباراة على استاد الأمير عبد الله الفيصل؛ حيث يسعى المنتخب العراقي لتعزيز حضوره، بينما تطمح عُمان لبداية قوية وتعويض نهائي النسخ السابقة.
السعودية ضد الكويت: تُقام على ملعب الإنماء في "ديربي " خليجي كلاسيكي يحمل رقم 53 في تاريخ مواجهات المنتخبين بالبطولة. يدخل المنتخب الكويتي اللقاء طامحا للعودة إلى منصات التتويج الغائبة منذ "خليجي 20" في اليمن عام 2010 (يحمل الرقم القياسي بـ 10 ألقاب)، في حين يعول المنتخب السعودي – بقيادة المدرب اليوناني يورغوس دونيس – على عاملي الأرض والجمهور.