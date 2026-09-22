خبرني - رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوات المتزايدة المطالبة بإشراف دولي على الذكاء الاصطناعي، ووصفها بأنها "مشروع عالمي" للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة.

وقال ترمب في كلمته إن "الولايات المتحدة ترفض تماما أي محاولة لبناء مخطط عالمي للسيطرة على (...) الذكاء الاصطناعي".

ودعا قادة أكثر من 20 دولة من بينها كندا وألمانيا وأستراليا الاثنين إلى اعتماد تدابير سلامة ملزمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطوّرة، ولفتوا إلى أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة النظر في إنشاء مؤسسة دولية قادرة على وضع المعايير، والتحقق من الامتثال لها.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الولايات المتحدة والصين على بدء حوار بشأن مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي شبيه بذلك الذي أجراه الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وقال غوتيريش خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "تقع على عاتق الحكومات ذات القدرات الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤوليات الأكبر حيال الإنسانية"، مشددا على ضرورة "إقامة قنوات من أجل الحوار والتواصل والثقة والتعاون" بين تلك الدول.

وأضاف "في لحظة محورية أثناء الحرب الباردة، أدرك خصمان استراتيجيان الحاجة إلى إدارة التهديدات الوجودية المشتركة"، في إشارة للتواصل الأميركي السوفياتي آنذاك.

ويشكّل موقف الرئيس الأميركي الثلاثاء امتدادا للنهج الذي اعتمدته حكومته منذ توليه منصبه.

فخلال اجتماع لمجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2025، أعلن مستشار ترامب للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس معارضة الحكومة الأميركية "لكل محاولات الهيئات الدولية السيطرة على الذكاء الاصطناعي وإدارته مركزيا"

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن ترامب أيضا أن الحكومة الأميركية ستستخدم من الآن فصاعدا مصطلح "الذكاء الفائق" بدلا من "الذكاء الاصطناعي" في البيانات الصادرة عنها، على أمل أن يحذو العالم حذوها.

وأضاف أن هذا المصطلح "يبدو أفضل بكثير" و"أدق بكثير".

ورفض ترمب كذلك تحذيرات دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي، مشبها إياها بالتحذيرات المتعلقة بتغيّر المناخ الذي تؤكد غالبية الأوساط العلمية أن سببه يكمن في الأنشطة البشرية.

وشدّد ترمب على أن "كل تقنية جديدة كبرى تجلب معها تحديات، والذكاء الفائق ليس استثناء".

وأضاف "الأشخاص أنفسهم الذين قالوا إننا سنكون جميعا أمواتا خلال 12 عاما بسبب الاحترار المناخي (...) هم أنفسهم الآن يقولون إن الذكاء الاصطناعي سيقتلنا جميعا، وإن الروبوتات ستهاجمنا، وإن كل شيء سيكون كارثة كاملة".