هل استفاد المقاولون مالياً من انتقال صلاح إلى طرابزون؟ مسؤول يجيب

خبرني - أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب المصري يوم الثلاثاء أن ناديه لن يحصل على مقابل مالي من صفقة انتقال قائد المنتخب المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن المقاولون العرب لن يحصل على أي مقابل مالي من انتقال صلاح إلى طرابزون سبور، بعدما انضم اللاعب إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع ليفربول.



وأضاف أن صلاح يعد أحد أبرز اللاعبين الذين خرجوا من قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، معرباً عن سعادته بما حققه اللاعب خلال مسيرته، ومتمنياً أن ينجح عدد من المواهب الحالية بالنادي في السير على خطاه.

وأوضح أن المقاولون العرب لديه حالياً ثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين يخوضون فترات معايشة في أوروبا، مؤكداً ثقته في قدرة المواهب الموجودة بالنادي على الوصول إلى مستويات مميزة وخوض تجارب احترافية خارج مصر.



