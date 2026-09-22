عودة قوية للأموال الساخنة إلى مصر

خبرني - سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء قدره 775.4 مليون دولار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.

وعادت تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية بعد موجة تخارج، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع بقيمة 513 مليون دولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وشهدت حركة الأموال الساخنة حالة من التقلبات على مدار تعاملات الأيام الماضية مع عودة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجلت صافي بيع بقيمة 267.5 مليون دولار، خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، بعد تخارج بقيمة 290 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت الأموال الساخنة تدفقات إيجابية يوم الثلاثاء فقط حيث سجلت التعاملات صافي شراء بقيمة 463 مليون دولار، بعد مبيعات قوية بقيمة 418 مليون دولار خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي.

وسجل سعر الدولار في مصر تراجعاً جديداً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتستكمل العملة الأميركية التراجعات التي بدأتها في تعاملات أمس، حيث فقد الدولار مستوى 52 جنيهاً الذي سجله في تعاملات الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

سعر الدولار في مصر

ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.89 جنيه للشراء مقابل 51.99 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 50.82 جنيه للشراء مقابل 50.92 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري ومصر و"نكست" والمصرف العربي والمصري الخليجي والتنمية الصناعية والعقاري المصري والعربي الأفريقي بلغ سعر الدولار 51.57 جنيه للشراء مقابل 51.67 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 51.53 جنيه للشراء مقابل 51.67 جنيه للبيع.