خمسة انتصارات للأردن في انطلاقة بطولة العالم للكيك بوكسينغ – إيطاليا 2026

خبرني - حقق المنتخب الوطني الأردني للشباب والشابات للكيك بوكسينغ انطلاقة قوية في بطولة العالم المقامة في مدينة جيسولو الإيطالية، والتي تشهد مشاركة 3800 لاعب ولاعبة من 74 دولة من أنحاء العالم *.

وحقق المنتخب الوطني خمسة انتصارات في اليوم الأول، حيث فاز اللاعب جمال سمرين على الأوكراني Dashko Hlib، وسعد الدين اللدواي على اليوناني Attolico Francesco، وعبدالإله جرار على الإيرلندي Finn Eoin، وأحمد البشابشة على البولندي Glowienka Igor، وزيد الدبج على الأوكراني Uarov Erik.

وفي باقي النزالات، خسر كل من ريان المومني، ويامن البطوش، ومصعب المغربي، وعمر البطوش نزالاتهم بعد أداء قتالي مشرف، فيما تم إيقاف نزال اللاعب أمير أبو النادي بقرار من طبيب البطولة حفاظاً على سلامته وهو بحالة صحية جيدة .

وتستكمل يوم غدٍ نزالات المنتخب الوطني ضمن منافسات البطولة، وسط تطلعات بمواصلة الانتصارات.

ويشارك المنتخب الوطني بوفد يترأسه رئيس الاتحاد السيد عبدالله أبو رمان، وبإشراف فني من الكابتن محمد فرحان، والمدرب مراد الجراجرة، والمدرب عدي المحارمة، والمدربة روان الحنفاوي، وإداري الوفد عبطان العوايشة، وحكام أردنيين هما الحكم الدولي عماد الجبور والحكم الوطني تالا الرفاعي، وطبيب الوفد الدكتور ياسر خير الله.