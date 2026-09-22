إعصار دوجوان يخلف 7 قتلى ويقطع الكهرباء عن 58 ألف منزل في اليابان

خبرني - قُتِل سبعة أشخاص على الأقل بالقرب من طوكيو ولا يزال خمسة مفقودين، فيما انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن 58 ألف منزل جرّاء مرور الإعصار "دوجوان"، بحسب ما أعلنت الأربعاء السلطات اليابانية وشركة الكهرباء "تيبكو".

وخفّضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أو رفعت معظم تحذيراتها من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، فيما يواصل "دوجوان" الأربعاء الابتعاد عن السواحل اليابانية متجها نحو الشمال الشرقي.

وأفادت هيئة إدارة الحرائق والكوارث بمقتل خمسة أشخاص في مقاطعة تشيبا، شرق طوكيو، وبأن اثنين لقيا حتفهما في مقاطعة كاناغاوا القريبة أيضا من العاصمة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث عن خمسة مفقودين جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتسبب الإعصار أيضا بانقطاع التيار الكهربائي صباح الثلاثاء عن 58 ألف منزل في تشيبا، بحسب "تيبكو". كذلك لحقت أضرار بما يزيد عن 460 مسكنا فيها، وفقا للسلطات.

وطُلِب من أكثر من 1.6 مليون شخص من سكان طوكيو والمناطق المجاورة لها إخلاؤها قبل وصول الإعصار إليها، بحسب هيئة إدارة الحرائق والكوارث، فيما أُلغيَ أكثر من 275 رحلة جوية.

وعلى جزيرة أوشيما التابعة إداريا لطوكيو، سُجِّل رقم قياسي بلغ 832 مليمترا من الأمطار خلال 48 ساعة، أي أكثر من ضعف المعدل المعتاد في شهر سبتمبر (أيلول)، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة "إن إتش كيه".

وتشهد اليابان عادة أعاصير قوية في أواخر الصيف وبداية الخريف، ويشير العلماء إلى أن الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل هذا النوع من الظواهر القصوى أكثر تواترا وشدة وأطول أمدا.

وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول)، دفعت أمطار غزيرة مئات الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها اليابان إلى أن يُخلوا لفترة وجيزة مساكنهم في مدينة ناغويا (وسط اليابان)، حيث أقيمت البطولة.