عقوبات أميركية جديدة تعطل رحلات إيرانية إلى العراق وسلطنة عُمان

خبرني - يبدأ عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، إلغاء رحلات إيرانية متجهة إلى العراق وسلطنة عُمان، مع دخول عقوبات أميركية جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالتا "تسنيم" و"إيسنا" عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط "لن يستقبلا" بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من منتصف الليل.

ولكن "تسنيم" أفادت مساء الثلاثاء بأن الرحلات الدولية الأخرى، "بما فيها المتجهة إلى إسطنبول، لا تزال مقررة في مواعيدها، ولا تواجه حاليا أي صعوبات".

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران للوكالتين إن مفاوضات جارية "لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف".

وبحسب "إيسنا"، تجري مفاوضات مماثلة مع سلطنة عُمان.

ولم تعلن السلطات العراقية بعد موقفها الرسمي، لكن مصادر عدة، بينها مسؤول حكومي رفيع المستوى، أفادت بأن بغداد ستلتزم بالقيود الأميركية.

ووضعت الحكومة الأميركية في مطلع الشهر كامل قطاع الطيران الإيراني في قائمتها السوداء، وهددت بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت الاثنين إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل الأربعاء تحت وطأة العقوبات.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 أيلول"، مضيفا "إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيُستبعد من نظام الدولار".

وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية الوطنية "إيران إير" أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها لم تُبلّغ من دول مجاورة بأي حظر على تسيير رحلات إليها.

ولم يتضح بعد ماذا سيتغير عمليا اعتبارا من الأربعاء، إذ إن قطاع النقل الجوي الإيراني يخضع لعقوبات منذ أعوام عدة.

وفي إيران 27 شركة للنقل الجوي، تؤمّن غالبيتها الرحلات الداخلية. وتُعدّ الشركة الوطنية "إيران إير"، وشركة "ماهان" الخاصة، الأبرز لجهة الرحلات الدولية، خصوصا إلى دول مجاورة، إضافة إلى روسيا والصين.

ومنذ الاثنين، حظرت جورجيا كل رحلات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها، بينما أعلنت "ماهان" تعليق رحلاتها إلى تركيا بناء على طلب أنقرة.

ويتوقع أن تزيد القيود الجديدة من فرص الإيرانيين للسفر إلى الخارج أو العودة إلى بلادهم.

وأغلقت إيران مجالها الجوي بالكامل بعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في أواخر شباط. ومع تراجع الأعمال الحربية، عادت حركة الطيران جزئيا، لكن الشركات الإيرانية هي وحدها من تؤمن الرحلات الدولية.