ترمب: أعتقد أننا سنعقد صفقة مع إيران

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى صفقة مع إيران، متوقعًا أن تنتهي الأزمة بين الجانبين «بسرعة كبيرة».

وأضاف ترمب أن بلاده فرضت عزلة اقتصادية كاملة على إيران، مؤكدًا أن واشنطن أنهت إمكانية حصول طهران على سلاح نووي، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأزمة مع إيران قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مضيفًا أن المزيد من النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وأن البحرية الأمريكية قامت بتطهيره من الألغام.

كما قال ترمب إن الولايات المتحدة قد تستهدف مواقع محددة في حال رصد أنشطة فيها، داعيًا القادة الإيرانيين إلى «انتهاز الفرصة السانحة قبل فوات الأوان».