تخريج الدفعة الأولى من معهد الشرطة النسائية الجديد في سورية

خبرني - تخرّجت، الثلاثاء، دفعة أولى ضمّت 150 امرأة من معهد الشرطة النسائية في ريف دمشق الذي أنشأته السلطات الجديدة ضمن إعادة بناء أجهزة الأمن في سورية.

وقالت مديرة معهد الشرطة النسائية العميد هدى سرجاوي لوكالة فرانس برس "نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الشرطة النسائية في سوريا الجديدة، وهذه الدورة لها خصوصية، وهي الدورة الأولى بعد التحرير في القطاع الأمني".

ويأتي تخريج الدفعة بعد نحو عامين على سقوط حكم الرئيس بشار الأسد وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن.

وخضعت الخريجات لتدريب شمل التأهيل العسكري والبدني والعلوم القانونية والشرطية والمهارات الميدانية، على أن يلتحقن بوحدات تابعة لوزارة الداخلية في مناطق مختلفة من البلاد، وفق السلطات.

وقالت علا قاسم وفا (22 سنة) عقب تخرجها "كانت البداية صعبة، لكن لا أندم أبدا لكوني انتسبتُ، وكنا سعيدات في أيام التدريب وتعلمنا الانضباط والقانون وكانت دورة تدريبية شاملة".

وحتى قبل تخريج هذه الدفعة، تعمل نساء بالفعل ضمن الشرطة السياحية الجديدة، فيما لا يقبل الجيش السوري الذي أعيد تشكيله النساء في صفوفه.

ومنذ سقوط النظام السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، سعت السلطات الجديدة إلى تقديم نموذج حكم أكثر انفتاحا.

وأشارت مديرة معهد الشرطة النسائية إلى أن "الاحتفال شهد مشاركة ممثلات عن وحدات حماية المرأة في هذا الاحتفال، وهناك قرار بالاندماج بين قوات حماية المرأة ووزارة الداخلية والعمل قائم".

وعقب حضوره حفل التخرّج، وصف وزير الداخلية أنس خطاب على منصة "إكس" الخطوة بأنها "تعكس حضور المرأة السورية وإسهامها في خدمة الوطن والمجتمع، وتعزز مشاركتها في العمل الشرطي".