مبابي يقلق زيدان قبل ظهوره الأول مع فرنسا

خبرني - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب قائد المنتخب الأول كيليان مبابي عن تدريبات يوم الثلاثاء بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا، مما يثير الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في مستهل مباريات الفريق في دوري الأمم الأوروبية.

وظل مهاجم ريال مدريد في مقر إقامة المنتخب الفرنسي، فيما شارك بقية اللاعبين في المران.

وكانت هذه هي الحصة التدريبية الثانية التي يشرف عليها المدرب الجديد لفرنسا زين الدين زيدان، استعدادا لأول ظهور له على رأس الجهاز الفني عندما يحل الفريق ضيفا على تركيا يوم الجمعة.

وتلعب فرنسا أيضا مباراتين ضد بلجيكا قبل استضافة إيطاليا خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وتُشكل حالة كيليان مبابي مصدر قلق مبكر لزيدان فيما يتعلق باختياراته، مع بدء مهمته على رأس المنتخب الوطني، بعدما خلف زميله السابق في فرنسا ديدييه ديشان عقب كأس العالم.