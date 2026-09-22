تشكيلات في القضاء الشرعي تشمل تعيينات ونقلا وإحالات على التقاعد

خبرني - قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تشكيلات قضائية شملت نقل وتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى إحالة عدد من القضاة على التقاعد، اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل.

​وشملت التشكيلات تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية، والقاضي في المحكمة العليا الشرعية مأمون محمد عمر أبو سيف رئيسا لمحكمة استئناف إربد الشرعية.

​وتضمن القرار تعيين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية فليح محمد فليح العبد الله قاضيا في المحكمة العليا الشرعية، ونقل القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية قاسم محمد بني بكر إلى محكمة استئناف إربد الشرعية.

​وقرر المجلس إحالة عدد من القضاة على التقاعد اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، وهم : ​رئيس محكمة استئناف إربد الشرعية عز الدين محمود مفلح الدقامسة، ورئيس محكمة استئناف معان الشرعية خليل جبريل حسن عيال سلمان، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية محمد هاشم محمد عزام، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية خليل محمد عياد السكر، والقاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا أحمد يعقوب محمود خوالدة، والقاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا فؤاد علي عبد الله الشياب، والقاضي في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/التركات سامي بدر عيسى اليوسف، والقاضي في محكمة بلعما الابتدائية الشرعية أنور عبد القادر حسين دحمس.