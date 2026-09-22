تثبيت 23 عامل مياومة في بلدية المفرق الكبرى

خبرني - أعلن رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى محمد خلف الفايز، الثلاثاء، موافقة وزارة الإدارة المحلية على تثبيت 23 عاملا من عمال الوطن والزراعة والصيانة في البلدية، ضمن الدفعة الأولى من العمال المستحقين للتثبيت ممن تنطبق عليهم شروط قرار مجلس الوزراء.

وأكد الفايز أن البلدية باشرت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لاستكمال عملية التثبيت، مشيرا إلى أن العمل جار على استكمال إجراءات دفعة ثانية من عمال المياومة الذين تنطبق عليهم الشروط، وفق الأصول والمدة المحددة.

وأوضح أن تثبيت العاملين يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق المزيد من الأمان للعاملين، تقديرا لجهودهم وعطائهم في الميدان، مشددا على مواصلة البلدية متابعة واستكمال إجراءات تثبيت بقية المستحقين وفق الأنظمة والتعليمات.