مفاجأة علمية.. فيتامين شائع قد يطيل حياة مرضى أورام الدم المبكرة

خبرني - كشفت تجربة سريرية دولية حديثة عن نتائج واعدة لفيتامين "سي" في دعم مرضى أورام الدم المبكرة، وهي حالات قد تتطور لاحقًا إلى سرطان الدم.

ويُعد فيتامين "سي" عنصرًا غذائيًا أساسيًا معروفًا بدوره في دعم المناعة، وتسريع التئام الجروح، وحماية الخلايا من التلف. إلا أن الاهتمام العلمي به تصاعد مؤخرًا بعد ملاحظة أن العديد من مرضى اضطرابات الدم المبكرة يعانون من انخفاض مزمن في مستوياته، ما دفع الباحثين إلى اختبار تأثير إعادة رفعه إلى المعدلات الطبيعية على مسار المرض، وفقاً لتقرير نشره موقع "News Medical".



تحسن المؤشرات غير المباشرة للبقاء

أظهرت النتائج، المنشورة في مجلة CANCER التابعة للجمعية الأميركية للسرطان، أن المرضى الذين تناولوا 1000 ملغ يوميًا من فيتامين "سي" عن طريق الفم لمدة عام سجلوا معدلات أقل من المضاعفات الصحية خلال فترة المتابعة.

كما رصد الباحثون تغيرات في مؤشرات التهابية تُعرف بالسيتوكينات، ارتبطت بأنماط أفضل في الاستجابة الحيوية، ما يشير إلى دور محتمل لفيتامين "سي" في تنظيم الالتهاب المرتبط بتطور خلايا الدم غير الطبيعية.

البقاء يتحسن.. لكن دون إبطاء واضح للمرض

ورغم هذه النتائج الإيجابية، لم تُظهر الدراسة فرقًا واضحًا في معدل تطور المرض نفسه بين مجموعة فيتامين "سي" ومجموعة العلاج الوهمي، وهو المقياس الأساسي لتحول الحالة إلى ابيضاض الدم.

لكن تحليلًا استكشافيًا لبيانات المتابعة كشف مفاجأة لافتة: المرضى الذين تلقوا فيتامين "سي" أظهروا معدلات بقاء أعلى بعد نحو ثلاث سنوات مقارنة بالمجموعة الأخرى، وهو ما اعتبره الباحثون إشارة تحتاج إلى تأكيد في تجارب أكبر من المرحلة الثالثة.

نقص شائع في الفيتامين

شملت التجربة 109 مشاركين يعانون من اضطرابات مثل متلازمة خلل التنسج النقوي، وهي حالات قد تتطور إلى نوع عدواني من سرطان الدم يُعرف بـ "AML".

وقد قُسّم المرضى عشوائيًا إلى مجموعتين: الأولى تلقت فيتامين "سي" يوميًا، والثانية تلقت علاجًا وهميًا مطابقًا في الشكل والرائحة والطعم، دون معرفة المرضى أو الباحثين بتوزيع المجموعات حتى نهاية الدراسة.

وأظهرت التحاليل أن أكثر من نصف المشاركين كانوا يعانون أصلًا من نقص في فيتامين "سي"، قبل أن تعود مستوياتهم إلى الطبيعي لدى من تلقوا المكمل.

آلية محتملة وتأثير جيني

ويشير الباحثون إلى أن الاهتمام بفيتامين "سي" في أبحاث السرطان يعود لعقود، لكن التطور الحديث كشف عن دوره المحتمل في التأثير على إنزيمات مثل TET2 المرتبطة بتنظيم الجينات وكبح نمو الخلايا السرطانية، وهي مسارات يُعتقد أنها تلعب دورًا مهمًا في سرطانات الدم.

تفاؤل حذر

وتؤكد الباحثة كيرستن غرونبيك، قائدة الدراسة، أن النتائج تمثل خطوة أولى مهمة، لكنها لا تكفي لتغيير الممارسات الطبية الحالية، مشددة على الحاجة إلى تجارب أوسع قبل اعتماد فيتامين "سي" كخيار علاجي.

وتضيف: "هذه النتائج تفتح الباب أمام فهم أعمق لدور فيتامين "سي" في تطور أمراض الدم، لكنها ما تزال بحاجة إلى تأكيد علمي أكبر".