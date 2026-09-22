سر بسيط في طبقك.. السبانخ قد تخفّض ضغط الدم بشكل مفاجئ

خبرني - إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لدعم التحكم في ضغط الدم المرتفع، فقد تكون السبانخ خيارًا بسيطًا وفعّالًا لإضافته إلى نظامك الغذائي. فهذه الورقة الخضراء ليست فقط منخفضة السعرات الحرارية، بل غنية بعناصر غذائية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن تناولها بسهولة سواء نيئة في السلطات أو مطبوخة ضمن وجبات يومية متنوعة.

تركيبة غذائية تدعم صحة الأوعية الدموية

تتميّز السبانخ باحتوائها على مجموعة من المعادن والمركبات التي تساعد في تنظيم ضغط الدم. ويأتي في مقدمتها البوتاسيوم، الذي يساهم في موازنة مستويات الصوديوم داخل الجسم، ما يساعد على تقليل الضغط على جدران الأوعية الدموية. كما يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في إرخاء هذه الأوعية، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



إلى جانب ذلك، تحتوي السبانخ على الكالسيوم، الذي يساهم في تنظيم انقباض الأوعية الدموية واسترخائها، فضلًا عن الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتدعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهي عوامل قد تنعكس إيجابًا على صحة القلب بشكل عام.

ولا يمكن تجاهل دور النترات الطبيعية الموجودة في السبانخ، إذ تتحول داخل الجسم إلى مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس على خفض مستويات ضغط الدم. كما تحتوي على كميات صغيرة من أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تدعم صحة الشرايين.

ليست بديلًا عن العلاج الطبي

رغم الفوائد المتعددة للسبانخ، فإنها لا تُعد علاجًا بديلاً لمرضى ضغط الدم المرتفع. إذ يتطلب التعامل مع هذه الحالة نهجًا متكاملًا يشمل تقليل استهلاك الملح، والإقلاع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب.

ويؤكد الخبراء أن إهمال العلاج قد يزيد من خطر المضاعفات الخطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ما يجعل من الضروري التعامل مع السبانخ كجزء من نمط حياة صحي، وليس كحل وحيد.

فوائد صحية تتجاوز ضغط الدم

لا تقتصر فوائد السبانخ على دعم صحة القلب، بل تمتد لتشمل جوانب صحية متعددة. فهي منخفضة السعرات الحرارية بشكل لافت، إذ يحتوي كوب من السبانخ المطبوخة على نحو 41 سعرة حرارية فقط، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يسعون إلى التحكم في الوزن.

كما تُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات الأساسية مثل A وC وE وK، إضافة إلى الحديد ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف.

إبطاء التدهور المعرفي

وتحتوي السبانخ أيضًا على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، اللذين يرتبطان بدعم صحة العين وحماية البقعة الصفراء، ما يساهم في الحفاظ على الرؤية مع التقدم في العمر. كما تشير بعض الدراسات إلى أن مكوناتها الغذائية قد تساعد في إبطاء التدهور المعرفي، بفضل احتوائها على فيتامين K وحمض الفوليك.

إضافة إلى ذلك، يلعب محتواها العالي من الألياف دورًا في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

متى يجب الحذر من تناولها؟

ورغم أن السبانخ آمنة لمعظم الأشخاص، فإن هناك بعض الحالات التي تتطلب الحذر. فالأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم يُنصحون بعدم الإفراط في تناولها دون استشارة الطبيب، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من فيتامين K، الذي قد يؤثر في فعالية هذه الأدوية.

كما ينبغي على مرضى حصى الكلى الانتباه، لأن السبانخ غنية بالأوكسالات، التي قد تسهم في تكوّن بعض أنواع الحصوات. كذلك، قد يُنصح مرضى الكلى الذين يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم بتقليل استهلاكها.

تجنب السبانخ المعلبة

ومن ناحية أخرى، يُفضل الانتباه إلى مصادر السبانخ، خاصة المعلبة أو المجمدة، إذ قد تحتوي على كميات مضافة من الصوديوم، ما قد يحدّ من فوائدها لمرضى ضغط الدم.

وختاماً، تمثل السبانخ إضافة غذائية قيّمة يمكن أن تدعم صحة القلب وتساهم في التحكم بضغط الدم ضمن نظام غذائي متوازن. لكن الاعتدال يظل العامل الحاسم، إلى جانب الالتزام بالإرشادات الطبية، لضمان تحقيق الفائدة دون التعرض لأي مخاطر محتملة.