بعد طردها من البيت الأبيض.. مراسلة «سي إن إن» ترافق ميلانيا وتفاجئ ترمب

خبرني - في واقعة لافتة داخل أروقة الأمم المتحدة، فوجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود شبكة "سي إن إن" لتغطية كلمته أمام الجمعية العامة.

وبدا الرئيس غير مرحب بوجود القناة الأمريكية في أروقة المنظمة الدولية، في المقابل رافقت مراسلتها زوجته ميلانيا خلال أنشطتها في مدينة نيويورك.

ترامب متفاجئ

وما أن شاهد الرئيس ترامب مراسلة القناة كيتلان كولينز إلا واستحضر سريعا خلافه المعروف مع الشبكة.

وعند دخوله المنظمة الدولية الثلاثاء، قال ترامب مخاطبًا المراسلة: "أنا متفاجئ من وجود شبكة "سي إن إن" هنا لتغطية أخباري. لا ينبغي أن تكونوا هنا".

لترد كيتلان كولينز: "الأمم المتحدة هي التي سمحت لنا بالدخول"، وفق مجلة "فوربس".

وقبل أيام، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرا على دخول ممثلي ثلاث مؤسسات إخبارية كبرى إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه قرر حظر دخول ممثلي "سي.إن.إن" و"إم.إس ناو" و"بوليتيكو"، إلى البيت الأبيض، في أحدث خلافاته مع الصحافة.

والإثنين، قالت المؤسسات الثلاث إنها ستقاضي إدارة الرئيس دونالد ترامب لحماية حقوقها المكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور.

ترافق ميلانيا

في المقابل، وافق مكتب ميلانيا ترامب رسميًا على اعتماد مراسلة "سي إن إن" بيتسي كلاين لتغطية فعالياتها في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في درتها الـ81.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن "كلاين التي كانت من مراسلي سي إن إن الذين سُحبت تصاريح دخولهم للبيت الأبيض عقب قرار ترامب، حصلت على اعتماد لتغطية فعاليات ميلانيا في نيويورك".

ورافقت ميلانيا الرئيس الأمريكي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتابعت كلمته من مقاعد الوفد الأمريكي.

وانطلقت الثلاثاء، المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك بها رؤساء الدول والحكومات، وتتواصل حتى السبت 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، ثم في 28 من الشهر ذاته.

وتجمع الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة العالم مرة أخرى من أجل تنشيط التعاون العالمي، وإعطاء دفعة حاسمة لأهداف التنمية المستدامة، ودفع العمل الجماعي من أجل السلام والكرامة والمساواة.

ويترأس خليل الرحمن، من جمهورية بنغلاديش، الجمعية العامة في دورتها الجديدة، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وموضوع الدورة الـ81 هو "استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع".

وخلال المناقشة العامة، وهي الاجتماع السنوي لرؤساء الدول والحكومات الذي يُعقد في مستهل دورة الجمعية العامة، يُدلي قادة العالم بخطابات يحددون فيها مواقفهم وأولوياتهم في سياق التحديات العالمية المعقدة والمترابطة.

وفي كلمته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران الراعي الأول للإرهاب، محذرها إياها من «الجحيم حال عدم الوصول لاتفاق".