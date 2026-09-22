ما هي القنوات الناقلة لكأس الخليج 2026؟

خبرني - تعرف على القنوات الناقلة لخليجي 27 في السعودية، وأبرز القنوات التي تبث مباريات كأس الخليج العربي 2026.

تبحث الجماهير العربية والخليجية عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

وتشهد النسخة السابعة والعشرون مشاركة منتخبات السعودية والعراق وعمان والكويت وقطر والإمارات والبحرين واليمن، مع تعدد القنوات الرياضية التي تنقل منافسات البطولة.

تشمل قائمة القنوات المعلنة لنقل مباريات كأس الخليج العربي «خليجي 27» عددًا من القنوات الرياضية الخليجية والعربية، وهي:

أبوظبي الرياضية

الكأس الرياضية

القنوات الرياضية السعودية

دبي الرياضية

قنوات ثمانية السعودية

البحرين الرياضية

عمان الرياضية

العراقية الرياضية

ما هو موعد بطولة خليجي 27؟

تنطلق البطولة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بمواجهتي العراق وعمان، والسعودية والكويت، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتستكمل مباريات دور المجموعات حتى 30 سبتمبر، قبل إقامة الدور نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، ثم المباراة النهائية يوم 6 أكتوبر في مدينة جدة.

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ما هو نظام بطولة خليجي 27؟

تضم البطولة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وتضم المجموعة الأولى السعودية والعراق وعمان والكويت، بينما تجمع المجموعة الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في جدة يوم 6 أكتوبر 2026.