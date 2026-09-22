خبرني - بات فائق بلقية، الذي يُعد أغنى لاعب كرة قدم في العالم، بلا فريق بعد انتهاء عقده مع نادي راتشابوري إف سي الناشط في الدوري التايلاندي.

ويمر اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بمرحلة أفول في مسيرته، رغم ثروته الهائلة، بعد أن أنهى ارتباطه بالنادي التايلاندي وأصبح لاعباً حراً، ويبحث عن ناد جديد بحسب (ماركا) الإسبانية.

وخاض بلقية، وهو قائد منتخب بروناي وشارك معه في 6 مباريات دولية، مسيرة تكوينية في إنجلترا ضمن أكاديميات إيه إف سي نيوبري، وساوثهامبتون، وتشيلسي، وليستر سيتي، قبل أن يلعب على المستوى الاحترافي لأندية ماريتيمو البرتغالي، وتشونبوري وراتشابوري التايلنديين.

لماذا يُعتبر أغنى لاعب في العالم؟

تعود ثروته التي تتجاوز 18.698 مليار يورو لكونه ابن شقيق سلطان بروناي، إذ إنه نجل الأمير جيفري بلقية.

وتشتهر عائلته بثروتها، حيث يمتلك والده مجموعة مذهلة من أكثر من 2300 سيارة فاخرة، بما في ذلك سيارات رولز رويس وفيراري وبنتلي، وتمتلك عائلته أيضاً يختاً فاخراً مزوداً بتجهيزات من الذهب عيار 24 قيراطاً، وتسع طائرات، بما في ذلك طائرة "إيرباص".

وُلد فائق في 9 مايو 1998 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، ولديه شقيقة توأم تُدعى كيانا، وما لا يقل عن 15 أخاً غير شقيق من جهة الأب.

يحمل اللاعب الجنسيتين البروناوية والأميركية، وتلقى تعليمه في المملكة المتحدة.