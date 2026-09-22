انتصار تعلن رفضها عمل المرأة: الأسرة وتربية الأبناء أولى

خبرني - أثارت الفنانة انتصار جدلاً بعد حديثها عن عمل المرأة، معتبرة أن مسؤوليات البيت والأبناء تتطلب طاقة كبيرة.

وخلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، الذي يُعرض عبر قناة "صدى البلد 2"، تحدثت انتصار عن رؤيتها لمسؤوليات المرأة داخل الأسرة وخارجها، موضحة أنها ترى أن أدوار الأم والزوجة وربة المنزل تتطلب جهداً كبيراً.

وأكدت الفنانة اعتراضها على تحميل المرأة أعباء متعددة في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الجمع بين العمل ومتطلبات الحياة الأسرية قد يضاعف الضغوط اليومية الواقعة عليها.

وأوضحت أن المرأة العاملة تواجه خلال يومها تحديات مختلفة، بداية من التنقل والمواصلات والاحتكاك بضغوط الشارع، وصولاً إلى التعامل مع بيئة العمل وما يرتبط بها من مسؤوليات وعلاقات مع الزملاء والمديرين.

وتساءلت انتصار عن قدرة المرأة على استعادة طاقتها بعد انتهاء ساعات العمل والعودة إلى المنزل، في ظل انتظار الزوج والأبناء لها وما يحتاجونه من وقت ورعاية واهتمام.

وركزت انتصار في حديثها على أهمية الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للمرأة، معتبرة أن استنزاف الطاقة في العمل قد ينعكس على قدرتها على أداء مسؤولياتها الأسرية، ودعت إلى توجيه جانب أكبر من الاهتمام إلى الأسرة وتربية الأبناء.

نشاط فني متنوع لانتصار

على الجانب الفني، تواصل انتصار حضورها في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني خلال الفترة الحالية، من بينها مسلسل "50/50"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش وياسمينا العبد ومعتز هشام وحمزة دياب وحازم إيهاب.

العمل من إنتاج سالي والي، وتأليف عمرو أبوزيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية الممزوجة بالكوميديا والتشويق والأكشن.

وتدور الأحداث حول رانيا، وهي محامية تتغير حياتها بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتجد نفسها أمام مسؤوليات جديدة تتعلق برعاية طفلها وتأمين احتياجاتهما ومواجهة ظروف الحياة بمفردها.

ومع تطور الأحداث، تدخل رانيا في سلسلة من المواقف والصراعات التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيتها، بينما يخوض ابنها رامي رحلة خاصة في محاولة للتكيف مع الواقع الجديد وتحمل المسؤولية، وسط مواقف تجمع بين الطابع الإنساني والكوميدي والمغامرة.

انتصار في فيلم "ريد فلاج"

سينمائياً، تشارك انتصار أيضاً في فيلم "ريد فلاج"، الذي يضم في بطولته أحمد حاتم وجميلة عوض ونسرين أمين وشريف منير وسيف زهران.

الفيلم يحمل توقيع المخرج محمود كريم، فيما جاءت الفكرة من كيرو أمين، والسيناريو من تأليف أحمد محيي، وينتمي العمل إلى الكوميديا الاجتماعية.

وتتناول القصة حياة الطيار أحمد وزوجته، التي تعمل مديرة في إحدى شركات الدعاية والإعلان، حيث تتعرض علاقتهما لمجموعة من المواقف والمفارقات نتيجة الغيرة وسوء الفهم والشكوك التي تبدأ في الظهور بينهما.

ومع تصاعد الأحداث، يجد الزوجان نفسيهما أمام اختبارات متتالية تكشف طبيعة مشاعرهما، في ظل أسرار وعلامات تحذيرية تهدد استقرار حياتهما الزوجية.