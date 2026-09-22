تحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى كوابل أرضية في تل إربد

خبرني - أنهت شركة كهرباء إربد أعمال تحويل شبكات الكهرباء الهوائية في منطقة تل إربد التاريخي إلى كوابل أرضية، ضمن مشروع تطوير وسط المدينة وإنشاء حديقة التل.

وقالت الشركة في بيان الثلاثاء، إن الأعمال شملت إزالة أعمدة الجهد المنخفض واستبدال الشبكات الهوائية بكوابل أرضية، إلى جانب تمديد وتجهيز الشبكات الكهربائية الجديدة بما يتوافق مع متطلبات المشروع.

وأوضحت أن تنفيذ الأعمال يأتي في إطار دعم جهود تطوير المنطقة والارتقاء بمشهدها الحضري والحفاظ على طابعها الجمالي، بما يسهم في تعزيز جاذبية الموقع ومرافقه العامة.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في تنفيذ أعمال البنية التحتية الكهربائية للمشروع بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى تأتي دعما للجهود الرامية إلى تطوير وسط مدينة إربد، وتعزيز مكانته كموقع حضري وسياحي، بما يشكل إضافة نوعية للمشهد العام في المدينة.