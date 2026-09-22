*
الثلاثاء: 22 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى كوابل أرضية في تل إربد

  • 22 أيلول 2026
  • 20:59
تحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى كوابل أرضية في تل إربد

خبرني - أنهت شركة كهرباء إربد أعمال تحويل شبكات الكهرباء الهوائية في منطقة تل إربد التاريخي إلى كوابل أرضية، ضمن مشروع تطوير وسط المدينة وإنشاء حديقة التل.

وقالت الشركة في بيان الثلاثاء، إن الأعمال شملت إزالة أعمدة الجهد المنخفض واستبدال الشبكات الهوائية بكوابل أرضية، إلى جانب تمديد وتجهيز الشبكات الكهربائية الجديدة بما يتوافق مع متطلبات المشروع.

وأوضحت أن تنفيذ الأعمال يأتي في إطار دعم جهود تطوير المنطقة والارتقاء بمشهدها الحضري والحفاظ على طابعها الجمالي، بما يسهم في تعزيز جاذبية الموقع ومرافقه العامة.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في تنفيذ أعمال البنية التحتية الكهربائية للمشروع بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى تأتي دعما للجهود الرامية إلى تطوير وسط مدينة إربد، وتعزيز مكانته كموقع حضري وسياحي، بما يشكل إضافة نوعية للمشهد العام في المدينة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تثبيت 23 عامل مياومة في بلدية المفرق الكبرى
تثبيت 23 عامل مياومة في بلدية المفرق الكبرى
  • 2026-09-22 21:53
وزيرة الخارجية الفلسطينية: خطاب الملك كان قويا جدا وحمل الهم والحق الفلسطيني
وزيرة الخارجية الفلسطينية: خطاب الملك كان قويا جدا وحمل الهم والحق الفلسطيني
  • 2026-09-22 20:18
قرارات جديدة لتطوير امتحانات الرياضيات والعلوم في الأردن
قرارات جديدة لتطوير امتحانات الرياضيات والعلوم في الأردن
  • 2026-09-22 19:49
الملك عن سورية : الأطماع التوسعية لإسرائيل باتت تشكل تهديدا إقليميا
الملك عن سورية : الأطماع التوسعية لإسرائيل باتت تشكل تهديدا إقليميا
  • 2026-09-22 18:45
الملك: الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه
الملك: الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه
  • 2026-09-22 18:38
النص الكامل لخطاب الملك أمام الأمم المتحدة
النص الكامل لخطاب الملك أمام الأمم المتحدة
  • 2026-09-22 18:35