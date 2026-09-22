شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بظهور عائلي وتغني لنانسي عجرم

خبرني - خطفت شيرين عبدالوهاب الأنظار بظهور عائلي جديد جمعها بابنتها هنا، بعدما نشرت الأخيرة مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تيك توك، ظهرت خلاله إلى جانب والدتها داخل أحد المطاعم.

وظهر الثنائي في أجواء اتسمت بالعفوية والمرح، حيث شاركت شيرين ابنتها الغناء والضحك، بعيدًا عن أجواء الحفلات والمناسبات الفنية التي اعتاد الجمهور على رؤيتها خلالها.

واختارت شيرين وابنتها أداء أغنية يا قلبو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ورددتا كلماتها معًا وسط تفاعل واضح وانسجام بينهما، وهو ما لاقى اهتمامًا من متابعي النجمة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع انتشار الفيديو، شاركت إحدى معجبات شيرين، وتدعى يسرا، صورتين للفنانة عبر حسابها على منصة إكس، ظهرت في إحداهما بمفردها، بينما جمعت الصورة الثانية بينهما خلال لقائهما.

وظهرت شيرين بفستان صيفي طويل وفضفاض، تميز بأكمام طويلة وتصميم غني بالألوان والنقوش المتداخلة، بينها الوردي والأخضر والبرتقالي والبنفسجي، بينما جاءت التنورة واسعة وانسدلت حتى أسفل القدمين.

واعتمدت الفنانة المصرية على تسريحة شعر طبيعية، إذ تركت خصلاتها الداكنة منسدلة بتموجات بسيطة، إلى جانب مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها، وظهرت مبتسمة خلال الصور التي التقطتها مع معجبتها.

وعبرت يسرا عن سعادتها بلقاء شيرين، ووجهت إليها رسالة عبر حسابها على إكس، أشادت خلالها بجمالها وحضورها، كما وصفتها بأنها صوت مصر، معبرة عن مدى اشتياقها لرؤيتها.

ويأتي هذا الظهور بعد أحدث حفلات شيرين عبدالوهاب، الذي أحيته في مدينة العلمين خلال شهر أغسطس، حيث عادت إلى إحياء الحفلات بعد فترة من الغياب.

وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على مشاركتها الغناء والتفاعل مع فقرات الحفل.

وقبل عودتها إلى خشبة المسرح، واصلت النجمة المصرية نشاطها الغنائي من خلال طرح عدد من الأعمال الجديدة، من بينها أغنية الحضن شوك، التي جاءت من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

كما طرحت أغنية تباعا تباعا، وهي أيضًا من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ضمن سلسلة الأعمال الغنائية التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة.