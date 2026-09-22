قرارات جديدة لتطوير امتحانات الرياضيات والعلوم في الأردن

خبرني - اطلعت اللجنة الاستشارية العليا لتطوير الامتحانات وبنوك الأسئلة في المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، على الإنجازات المتحققة والخطة المستقبلية المتعلقة ببنوك الأسئلة.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمركز محي الدين توق، وبحضور وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، تحليل المحتوى ونتاجات التعلم وجداول المواصفات للامتحانات في عدد من المباحث والصفوف الدراسية.

وشملت المباحث الامتحان العام للرياضيات للصف الحادي عشر، والامتحان الوطني للرياضيات للصف السادس الأساسي، والامتحان الوطني للعلوم للصف السادس الأساسي، حيث جرى إقرار جداول المواصفات الخاصة بها.

وأكدت اللجنة أهمية إعداد مخططات امتحانية وجداول مواصفات تستند إلى تحليل دقيق للمحتوى ونواتج التعلم، بما يسهم في تطوير أدوات القياس والتقويم، ودعم بناء بنوك أسئلة وطنية تتمتع بمستوى عال من الجودة والموثوقية.

وحضر الاجتماع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، وأمين عام شؤون المدارس الدكتور نواف العجارمة، ومدير إدارة المناهج والامتحانات محمد شحادة، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم محمد كنانة، ورئيس وحدة القياس والتقويم الدكتور يوسف السوالمة.