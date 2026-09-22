"شباب كلنا الأردن" تستمر في برنامج المناظرات الشبابية في جميع محافظات المملكة

خبرني - تستمر هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في برنامج المناظرات الشبابية في كافة محافظات المملكة، لترسيخ ثقافة الحوار البنّاء وتمكين الشباب الأردني من أدوات التفكير النقدي وتفنيد الآراء وفق أطر علمية ومنهجية .

​ويأتي استمرار هذا البرنامج في إطار خطة الهيئة لتفعيل محور التمكين السياسي والديمقراطي، وهادفاً إلى بناء قدرات المشاركين في صياغة الحجج المنطقية، وتحليل البراهين، والتعاطي الحازم مع قضايا المجتمع المحلي والرأي العام بثوابت موضوعية بعيدة عن السطحية والتعصب.

​ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش التدريبية المكثفة التي تُعقد بالتوازي في مقرات الهيئة بمختلف المحافظات، محددةً محاورها في القواعد الدولية للمناظرات، إدارة الوقت، صياغة الخطاب المؤثر، ومهارات الاتصال المتقدمة، وصولاً إلى تنظيم بطولات تناظرية تنافسية تجمّع الفرق الشبابية على مستوى المملكة.