غزة وسورية وهرمز تتصدر كلمة أردوغان بالأمم المتحدة

خبرني - تصدرت الأوضاع في غزة وسورية وأمن الملاحة في مضيق هرمز كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة بالأمم المتحدة الثلاثاء.

وحول القضية الفلسطينية، دعا أردوغان "جميع الدول التي لا تعترف حاليا بدولة فلسطين إلى أن تعيد النظر في ذلك".

وعبر عن حزنه "لتعذر حضور الرئيس محمود عباس معنا لعامين متتاليين"، في إشارة لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولي السلطة الفلسطينية تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتقد الأوضاع في غزة، لافتا إلى أن "القطاع فقد خلال 3 سنوات أكثر من 74 ألف شخص بسبب تصرفات إسرائيل"، لافتا إلى أن "غزة صارت معسكرا للموت وهي المقبرة الأوسع للأطفال في العالم".

وانتقد "عرقلة إسرائيل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة رغم موافقة حركة حماس على تسليم سلاحها والانتقال للمرحلة الثانية".

كما تطرق إلى الضفة الغربية التي قال إنها "تعاني من عنف وإرهاب المستوطنين وحرمان الكثيرين من الوصول إلى مقدساتهم فيها".

وعن سورية، قال الرئيس التركي إن بلاده "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق".

وأضاف: "سورية تواصل المضي بخطوات واثقة وسنواصل وقوفنا إلى جانبها".

وبشأن التوترات في منطقة الشرق الاوسط، أكد أردوغان أن بلاده "تؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز".

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن "الأمم المتحدة أنشئت لصون السلام والأمن لكنها لم تعد قادرة على القيام بدورها أو يتم منعها من ذلك"، لافتا إلى أن "المنظومة الدولية المرتكزة على خمس دول فقط لا يمكن أن تكون منظومة عادلة".

وانطلقت الثلاثاء، المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك بها رؤساء الدول والحكومات، وتتواصل حتى السبت 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، ثم في 28 من الشهر ذاته.