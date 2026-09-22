صورة فيروز تثير الجدل.. وريما الرحباني تكشف التفاصيل

خبرني - انتشرت خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها أحدث ظهور للسيدة فيروز، وحظيت بتفاعل واسع بين المتابعين.

وذلك قبل أن يتضح أنها صورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وليست ظهورًا حقيقيًا للفنانة اللبنانية.

وصلت الصورة المتداولة إلى ابنة فيروز، ريما الرحباني، التي قررت توضيح حقيقة ما يُنشر، محذرة من الحسابات التي تستخدم صورًا غير حقيقية وتنسبها إلى والدتها.

ريما الرحباني ترد على صورة فيروز

شاركت ريما الرحباني عبر صفحتها على فيسبوك تعليقًا وصلها من أحد المتابعين، أشار خلاله إلى حساب على إنستغرام يحمل اسم فيروز، وينشر الصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي على أنها صورة حقيقية.

وكتب المتابع لريما: «ريما شوفي هيدا الحساب عالإنستا بإسم فيروز منزل هالصورة بالـAI للست فيروز ومدعيين إنها حقيقية. شوفي الكذب لوين».

وردت ريما الرحباني على المنشور، موضحة سبب حذف التعليق من صفحتها، قائلة: «بعتذر رواد محيت تعليقك لأن ما بريد عا صفحتي أي صورة مش حقيقية ومشغولة بالإصطناعي».

وتحدثت ريما عن موقفها من هذا النوع من الصور، قائلة: «أساسًا عمدًا ما عم أتطلع عا ولا أي شي مشغول اصطناعيًا لوقت ما يصير في حبس عاللي بيمد إيدو على أي شي واللي بدو يصدق هيك صور رغم إنو بيتهمني إني مسيطرة عا كل شي وما بيطلع شي غير من عندي، الله لا يردو!».

وأضافت: «أما توقيت الخبر والصورة واضح وبيصرِّخ وضوح هوي الإلهاء عن موضوع ريما وقول الحقيقة كاملة وبدون ماكياج ولا تجميل كابيش؟ بعرف هالقصص حافظة هالقصص».

ريما الرحباني تتحدث عن منشورات طالت فيروز

وفي منشورها الأصلي، أشارت ريما الرحباني إلى أنها تصفحت المواقع الإخبارية أثناء احتسائها قهوتها، ولاحظت، بحسب ما ذكرته، تزامنًا في نشر خبرين، إلى جانب تغيير اسم والدتها وإضافة اسم فيروز لاحقًا.

واعتبرت ريما أن ما حدث لم يكن صدفة، بل جرى بصورة مقصودة، كما تحدثت بحدة عن أشخاص وصفتهم بأنهم يعملون «تحت الطاولة»، واتهمتهم بنشر «سموم وحقد ونقمة».

وأكدت ريما الرحباني أنها لن تتعامل بصمت مع أي شخص يقترب من أحد أفراد عائلة عاصي الرحباني، وأنها ستتعامل مع ما وصفته باستهداف عائلتها، موجهة تحذيرًا واضحًا إلى من يتعمد القيام بذلك.