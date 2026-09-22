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غوتيريش: الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية تقترب من (التطهير العرقي)

  • 22 أيلول 2026
  • 19:06
غوتيريش الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية تقترب من التطهير العرقي

خبرني - هاجم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السياسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة يقترب من "التطهير العرقي". وقال غوتيريش، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يشهد «دمارًا وقتلًا غير مسبوقين»، محذرًا من تداعيات استمرار العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في ظل استمرار التوترات الميدانية والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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