لماذا يكرم مهرجان الجونة 2026 منى زكي؟

خبرني - يكرم مهرجان الجونة السينمائي الفنانة منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاء بمسيرة فنية حافلة بالأدوار والتجارب المتنوعة الممتدة.

وأعلن مهرجان الجونة اختيار النجمة المصرية لتكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان، ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمسيرتها البارزة وإسهاماتها في السينما المصرية والعربية، إلى جانب تجاربها المتنوعة في التلفزيون والمسرح.

مهرجان الجونة يحتفي بمسيرة منى زكي

جاء اختيار منى زكي للتكريم بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، قدمت خلالها عددًا كبيرًا من الأعمال والشخصيات المختلفة، مع حرص واضح على التنوع والابتعاد عن الأنماط الواحدة في اختياراتها.

وأكد مهرجان الجونة أن الفنانة استطاعت من خلال أدوارها استكشاف أبعاد إنسانية متعددة، سواء عبر الشخصيات التي جسدتها أو من خلال الموضوعات التي تناولتها أعمالها، ما جعل تجربتها الفنية حافلة بالتجارب المختلفة.

رحلة فنية بدأت من المسرح

استعادت إدارة المهرجان جانبًا من مشوار منى زكي، الذي انطلق من خشبة المسرح قبل انتقالها إلى السينما والتلفزيون، حيث قدمت شخصيات متعددة عكست قدرتها على التعامل مع أنماط فنية ودرامية مختلفة.

وأشار المهرجان إلى أن تجربتها اتسمت بالفضول الفني والجرأة في خوض مساحات جديدة، إلى جانب رغبتها المستمرة في تقديم حكايات وشخصيات تحمل رؤى متنوعة للجمهور.

لماذا تكريم منى زكي؟

يحمل تكريم منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي دلالة على حجم إسهاماتها في المشهد الفني، إذ قدمت عبر أعمالها مجموعة من القصص والشخصيات التي ناقشت قضايا وتجارب إنسانية متعددة.

كما يأتي الاحتفاء بها تقديرًا لاستمرارها في خوض تجارب جديدة وعدم الاكتفاء بنمط فني واحد، وهو ما ساهم في ترسيخ حضورها ضمن المشهد السينمائي والتلفزيوني العربي.

ويرى مهرجان الجونة أن تجربة منى زكي أسهمت في تقديم طرق مختلفة لسرد الحكايات وتناولها أمام الجمهور، لذلك اختار الاحتفاء بمسيرتها ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي خلال الدورة التاسعة من فعالياته.