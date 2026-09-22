الأمير هاري يكشف عن عادات عائلية جديدة في بريطانيا

خبرني - تحدث الأمير هاري عن تفاصيل الحياة العائلية التي يعيشها حالياً في بريطانيا، كاشفاً عن بعض الأنشطة التي بات يحرص عليها برفقة زوجته ميغان ماركل وطفليهما، بالتزامن مع عودة الأسرة إلى المملكة المتحدة بعد سنوات من الإقامة في كاليفورنيا.

وخلال حديثه مع مجلة HELLO! على هامش مشاركته في حفل WellChild Awards في لندن، تحدث هاري عن النشاط الذي يراه من أكثر الممارسات ارتباطاً بالحياة البريطانية.

وقال الأمير هاري بطريقة مازحة إن الأسرة تخرج للمشي كثيراً، في إشارة إلى انتشار هذا النشاط ضمن تفاصيل حياتهم اليومية.

ويبدو أن التأقلم مع الأجواء البريطانية لم يقتصر على التنزه، بل امتد أيضاً إلى العادات الغذائية داخل المنزل.

كشف هاري أن طفليه آرتشي وليليبت أصبحا يتناولان Marmite مع خبز Crumpets، بعدما لم يكونا يفضلان هذا المزيج في السابق.

وأشار إلى أن تقبلهما لهذا الطعام شكّل بالنسبة إليه تطوراً لافتاً، واعتبره بمثابة لحظة مهمة في اندماجهما مع بعض العادات المحلية.

هاري يكشف تفاصيل صباح طفليه

وتطرق الأمير هاري أيضاً إلى أجواء صباح يوم حفل WellChild Awards، موضحاً أن آرتشي وليليبت كانا يعيشان حالة من التذمر المرتبطة بالعودة إلى المدرسة في بداية الأسبوع.

وحاول هاري جذب اهتمامهما بالحديث عن الأطفال والعائلات التي سيلتقي بها خلال المناسبة، وهو ما دفعهما إلى طرح أسئلة عديدة حول الأشخاص الذين سيقابلهم والقصص التي سيسمعها.

ويرى هاري أن مشاركة طفليه جانباً من طبيعة عمله والأنشطة التي يشارك فيها تساعده وميغان على تنمية مشاعر الوعي والتعاطف لديهما، وتعريفهما بظروف وتجارب أسر أخرى.

عائلة ساسكس تبدأ مرحلة جديدة

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء عائلة ساسكس مرحلة جديدة في بريطانيا، بعد سنوات أمضتها الأسرة في كاليفورنيا.

وبدأ آرتشي وليليبت عامهما الدراسي الجديد في بريطانيا، بينما ظهرت ميغان ماركل في وقت سابق وهي تشارك لحظات من الأنشطة العائلية في الطبيعة، بينها التنزه وصيد الأسماك والمشي وسط الغابات.