العراق يوقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية اعتبارا من منتصف الليلة

خبرني - أفادت مصادر عراقية، بأن السلطات العراقية قررت وقف تقديم الخدمات الأرضية للطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.

وقالت المصادر، وفق تقارير إعلامية، إن القرار يأتي في إطار التزام بغداد بالعقوبات والإجراءات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 أيلول الحالي.

وبحسب المصادر، تشمل الخدمات الموقوفة تزويد الطائرات بالوقود وخدمات الهبوط وغيرها من الخدمات الأرضية في المطارات العراقية، فيما لم تتضح بعد جميع تفاصيل القرار ونطاق الشركات المشمولة به.

ويأتي القرار العراقي عقب تحذيرات أميركية من فرض عقوبات على الجهات والدول التي تواصل تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وكانت مصادر حكومية عراقية قد أكدت أن بغداد ستنفذ حظر شركات الطيران الإيرانية اعتبارا من فجر الثلاثاء، امتثالا للإجراءات الأميركية، مع تأكيد مصدرين حكوميين للقرار.