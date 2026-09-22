ترمب يشكر الأردن على المساهمة في تثبيت الاستقرار بغزة

خبرني - عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن شكره للأردن وعدد من الدول على المساهمة في تثبيت الاستقرار في غزة من خلال تدريب قوات شرطة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترمب إن الحرب على غزة كانت مستعرة قبل عام، وإن الرهائن كانوا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس، مضيفًا أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات قال إنها أدت إلى تغيير مسار الأزمة.

وقال إن الحرب في غزة انتهت بعد أسابيع، بحسب ما ذكر، وإن "آلاف الأرواح" أُنقذت، مضيفًا أن جميع الرهائن، الأحياء والأموات، عادوا.

وأعرب ترمب عن شكره لمجلس الأمن الدولي على اعتماده بالإجماع، بحسب قوله، خطة السلام المؤلفة من 20 نقطة بشأن غزة، وموافقته رسميًا على إنشاء "مجلس السلام".

وقال إن 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام الذي قال إنه يترأسه، مشيرًا إلى مساهمات مالية قدمتها دول عدة لإعادة إعمار غزة، من بينها المغرب والبحرين وقطر والكويت وكازاخستان والسعودية وتركيا وأوزبكستان.

وقال ترمب إنه منذ توليه منصبه أشرف على تسوية ثمانية حروب، مشيرًا إلى نزاعات بين كمبوديا وتايلاند، وكوسوفو وصربيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والهند وباكستان، وأرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى الحرب على غزة.

وأضاف أن إدارته استخدمت التجارة والتعريفات والتهديد بفرضها، إلى جانب أدوات أخرى، في التعامل مع كل نزاع، مشيرًا إلى أن علاقاته مع قادة الدول المعنية ساعدت، بحسب قوله، في التوصل إلى تسويات.

وأشار إلى أن قادة الدول التي شملتها هذه التسويات وجهوا رسائل شكر إليه، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني وصفه بأنه الشخص الذي أسهم في إنهاء النزاع.