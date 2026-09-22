تشكيلات قضائية في المجلس القضائي الشرعي  - أسماء

خبرني - قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تشكيلات قضائية، شملت نقل وتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف، إلى جانب إحالة عدد من القضاة على التقاعد اعتبارًا من 1/10/2026.

وشملت القرارات :

تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية الشيخ نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسًا لمحكمة استئناف معان الشرعية

وتعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية الشيخ مأمون محمد عمر أبو سيف رئيسًا لمحكمة استئناف إربد الشرعية

تعيين القاضي في محكمة استئناف إربد الشرعية الشيخ فليح محمد فليح العبد الله قاضيًا في المحكمة العليا الشرعية

نقل القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ د. قاسم محمد محمد بني بكر إلى محكمة استئناف إربد الشرعية.

كما تم إحالة القضاة الآتية أسماؤهم على التقاعد:

1. رئيس محكمة استئناف إربد الشرعية الشيخ د. عز الدين محمود مفلح الدقامسه.

2. رئيس محكمة استئناف معان الشرعية الشيخ د. خليل جبريل حسن عيال سلمان.

3. القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ محمد هاشم محمد عزام.

4. القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ خليل محمد عياد السكر.

5. القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ أحمد يعقوب محمود خوالده.

6. القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ فؤاد علي عبد الله الشياب.

7. القاضي في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ التركات الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف.

8. القاضي في محكمة بلعما الابتدائية الشرعية الشيخ أنور عبد القادر حسين دحمس.

