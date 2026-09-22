مليون دولار لكبش «أراشان».. صفقة تهز أسواق آسيا الوسطى

خبرني - شهدت قرغيزستان صفقة لافتة أثارت اهتمام المزارعين ورواد مواقع التواصل، بعد بيع كبش من سلالة (أراشان) بمبلغ وصل إلى مليون دولار، في رقم غير مسبوق لتجارة الأغنام في المنطقة.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن الكبش هو ابن (فرانكل)؛ أحد أشهر كباش السلالة، الذي بيع قبل سنوات في كازاخستان مقابل 150 ألف دولار، وكان يُعد حينها الأغلى في المنطقة.

وجرت الصفقة خلال مهرجان مخصص لتطوير سلالة (أراشان)، شارك فيه مربّون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان؛ بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة القرغيزية، في فعالية تهدف إلى إبراز السلالة وتحسين إنتاجها.

وتعد (أراشان) واحدة من أبرز السلالات القرغيزية، وتشتهر بحجمها الضخم ووزنها الذي قد يتجاوز 200 كيلوغرام. وتعود أصولها إلى عمليات تهجين بدأت في سبعينيات القرن الماضي بين أغنام «هيسار» الطاجيكية والأغنام المحلية، قبل أن تُسجّل رسميًا كسلالة مستقلة عام 2021.

وتعكس الصفقة الاهتمام المتزايد بالسلالات عالية الجودة في آسيا الوسطى، حيث باتت تجارة الأغنام الممتازة تشهد أسعارًا قياسية في ظل تنافس المزارعين على اقتناء أفضل الفحول لتحسين الإنتاج.