*
الثلاثاء: 22 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إسبانيا تعزز أمن حدود سبتة تحسبا لمحاولة اختراق جماعي جديدة للمهاجرين

إسبانيا تعزز أمن حدود سبتة تحسبا لمحاولة اختراق جماعي جديدة للمهاجرين

  • 22 أيلول 2026
  • 17:55
إسبانيا تعزز أمن حدود سبتة تحسبا لمحاولة اختراق جماعي جديدة للمهاجرين

خبرني - عززت السلطات الإسبانية الإجراءات الأمنية على الحدود المحيطة بمدينة سبتة، عقب رصد تجمعات لمئات المهاجرين على الجانب المغربي، مما أثار مخاوف من محاولة جديدة لاقتحام جماعي للحدود.

وذكرت صحيفة "إسبانول" نقلا عن مصادر مطلعة أن وحدات من القوات المسلحة وأفراد الشرطة الوطنية المتخصصة في مكافحة الشغب تم نشرهم صباح الثلاثاء عند معبر بنسو، شمال سبتة، استجابة لإنذار بوقوع اختراق محتمل للحدود.

وأشارت المعلومات إلى أن عناصر الأمن والجيش توجهت نحو المناطق الحدودية بعد اكتشاف وجود مئات المهاجرين متربصين في الجبال الواقعة على الأراضي المغربية، حيث حاول بعضهم تسلق السياج الحدودي بلا جدوى.

وفي هذا السياق، رأت وزارة الداخلية الإسبانية زيادة العدد الإجمالي لعناصر الشرطة في كل من سبتة ومليلية، وسط توقعات بتجدد محاولات العبور الجماعي خلال الأيام المقبلة، لا سيما في الـ 23 من الشهر الجاري، وهو التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات العامة في المغرب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع الأمني المشدد لأسابيع قادمة على الأقل.

وتأتي هذه التطورات في ظل ذاكرة حديثة للأزمة التي شهدتها سبتة نهاية يوليو الماضي، عندما سجلت المملكة اقتحام نحو 72 ألف مهاجر الحدود قادمين من المغرب، ما دفع السلطات آنذاك لاتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الحدود وإدارة التدفق البشري غير النظامي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العراق يوقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية اعتبارا من منتصف الليلة
العراق يوقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية اعتبارا من منتصف الليلة
  • 2026-09-22 18:23
بسبب ترمب .. وفد كوبا ينسحب من اجتماع الأمم المتحدة
بسبب ترمب .. وفد كوبا ينسحب من اجتماع الأمم المتحدة
  • 2026-09-22 18:20
سورية.. كشف أدلة على جرائم جماعية بمطار المزة تعود لعهد النظام البائد
سورية.. كشف أدلة على جرائم جماعية بمطار المزة تعود لعهد النظام البائد
  • 2026-09-22 17:23
غوتيريش: على القوى العظمى إدراك أن قوتها ليست خارقة كما تبدو
غوتيريش: على القوى العظمى إدراك أن قوتها ليست خارقة كما تبدو
  • 2026-09-22 17:10
استقبال رسمي للرئيس الإيراني بزشكيان خلال توقف طائرته بمطار الجزائر
استقبال رسمي للرئيس الإيراني بزشكيان خلال توقف طائرته بمطار الجزائر
  • 2026-09-22 16:47
ترمب يشيد بممداني بعد لقائهما في نيويورك
ترمب يشيد بممداني بعد لقائهما في نيويورك
  • 2026-09-22 12:20