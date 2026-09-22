الملكية الأردنية تسجل إنجازاً عالمياً جديداً بفوز سامر المجالي بجائزة التميز القيادي من ATW

سامر المجالي: الجائزة تتويج لجهود أسرة الملكية الأردنية

خبرني - 22-9-2026 عمّان - أعلنت مجلة Air Transport World (ATW)، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران، عن فوز نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، بجائزة التميز القيادي (Leadership Excellence) ضمن جوائز الإنجاز في صناعة الطيران لعام 2027، وذلك تقديراً لمسيرته القيادية وإسهاماته في تعزيز مكانة الملكية الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتم الاعلان عن الفائزين بالدورة الثانية والخمسين من جوائز الانجاز، التي شملت نخبة من شركات الطيران والمطارات وقادة القطاع حول العالم وتُعد جوائز ATW من أكثر الجوائز المرموقة في صناعة النقل الجوي.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، إن هذا الإنجاز يُجسد العمل الجماعي والالتزام الذي تتميز به أسرة الملكية الأردنية، مضيفاً: "يشرفني الحصول على هذه الجائزة، إذ إن قيادة الملكية الأردنية إلى جانب فريق عمل استثنائي تمثل امتيازاً كبيراً، وأفخر بتلقيها نيابةً عن جميع أفراد أسرة الملكية الأردنية."

وأضاف المجالي أن هذا التكريم الدولي يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الملكية الأردنية، وعلى نجاح جهودها في تنفيذ خططها الاستراتيجية في تحديث اسطول طائراتها بالكامل وتعزيز شبكة وجهاتها، وتطوير خدماتها، وتحسين تجربة المسافرين، وترسيخ دورها كناقل وطني يسهم في دعم قطاع السياحة والاقتصاد الأردني.

وتُمنح جائزة التميز القيادي (Leadership Excellence Award) لشخصية قيادية أظهرت أداءً استثنائياً وتأثيراً ملموساً داخل شركتها أو على مستوى صناعة النقل الجوي خلال الفترة محل التقييم، وكانت الجائزة قد منحت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة الماضية الى كل من Martin Gauss الرئيس التنفيذي لـ airBaltic، Goh Choon Phong الرئيس التنفيذي لـ Singapore Airlines، و Walter Cho رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Korean Air

وضمت قائمة الفائزين مجموعة LATAM Airlines التي حصدت جائزة "شركة طيران العام"، إلى جانب بيتر فوستر الفائز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، و Scoot بجائزة شركة الطيران الصديقة للبيئة للعام، وJet2 بجائزة شركة الطيران الاقتصادية للعام، وAmerican Airlines بجائزة "قوة من أجل الخير"، وAir Serbia بجائزة ريادة الأسواق، فيما فاز الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي بجائزة التميز القيادي، إضافة إلى عدد من الفائزين الآخرين من شركات الطيران والمطارات العالمية.