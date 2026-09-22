سورية.. كشف أدلة على جرائم جماعية بمطار المزة تعود لعهد النظام البائد

خبرني - اتخذت السلطات السورية إجراءات احترازية في مطار المزة لحماية مواقع يشتبه بكونها مقابر جماعية من عهد الأسد، بالتنسيق مع هيئة المفقودين قبل بدء أعمال التأهيل.

وفي خطوة احترازية تسبق أعمال إعادة تأهيل وتطوير مطار المزة بدمشق، نُظّمت جولة ميدانية مشتركة لتحديد المواقع التي يُشتبه بوجود مقابر جماعية فيها، وذلك لضمان عدم المساس بأي أدلة مرتبطة بملف المفقودين.

وشارك في الجولة ممثلون عن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، والهيئة الوطنية للمفقودين، بالإضافة إلى عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الضحايا أيمن شمو، حيث تم رصد نقاط محددة تستدعي الحماية خلال مراحل العمل المقبلة.

وبناءً على نتائج هذه الجولة، تقرر استثناء تلك المواقع من أي أعمال تتضمن الحفر أو التسوية أو تغيير طبيعة التربة، إلى حين استكمال الفحوصات الفنية اللازمة.

كما تم اعتماد بروتوكول طوارئ يقضي بإيقاف العمل فوراً وتأمين المنطقة دون تحريك أي مواد، في حال ظهور أي متعلقات أو مؤشرات غير اعتيادية تشير إلى وجود دفن جماعي، على أن تُبلغ الهيئة الوطنية للمفقودين فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن أعمال تطوير المطار ستستمر بصورة منتظمة، لكنها ستكون دائماً تحت مظلة التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع طمس أو إتلاف أي مواقع قد تسهم في كشف الحقيقة والتحقق من مصير المفقودين، موازنةً بين متطلبات التنمية وحقوق الضحايا.