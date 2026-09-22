بعد خسائر الديربي .. الريال يخسر قائده لاسابيع

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة بعد ديربي العاصمة، بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابة قائده فيديريكو فالفيردي بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر، إثر تدخل قوي من الكوري الجنوبي كانغ إن لي خلال الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 1-2، وسط تقديرات بغيابه ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وكان النادي الملكي قد أعلن في تقرير طبي أول عقب المباراة أن فالفيردي تعرض لرضّ شديد في الكاحل الأيسر، وأنه سيخضع لفحوص إضافية لتحديد طبيعة الإصابة، قبل أن تؤكد الاختبارات اللاحقة وجود التواء من الدرجة الثالثة.

وذكرت وكالة رويترز أن الإصابة ستبعد الدولي الأوروغوياني عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، بينما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن التقديرات داخل ريال مدريد تشير إلى فترة تعاف تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مع بقاء تطور حالته العامل الحاسم في تحديد موعد عودته.