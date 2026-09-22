بعد خسائر الديربي .. الريال يخسر قائده لاسابيع

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة بعد ديربي العاصمة، بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابة قائده فيديريكو فالفيردي بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر، إثر تدخل قوي من الكوري الجنوبي كانغ إن لي خلال الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 1-2، وسط تقديرات بغيابه ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وكان النادي الملكي قد أعلن في تقرير طبي أول عقب المباراة أن فالفيردي تعرض لرضّ شديد في الكاحل الأيسر، وأنه سيخضع لفحوص إضافية لتحديد طبيعة الإصابة، قبل أن تؤكد الاختبارات اللاحقة وجود التواء من الدرجة الثالثة.
وذكرت وكالة رويترز أن الإصابة ستبعد الدولي الأوروغوياني عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، بينما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن التقديرات داخل ريال مدريد تشير إلى فترة تعاف تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مع بقاء تطور حالته العامل الحاسم في تحديد موعد عودته.
إصابة بعد تدخل كانغ إن لي
تعرض فالفيردي للإصابة خلال الشوط الأول من ديربي مدريد، بعد تدخل من كانغ إن لي على كاحله الأيسر، لكن الحكم ميغيل أنخيل أورتيز أرياس لم يشهر أي بطاقة بحق لاعب أتلتيكو، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد لاستدعائه إلى الشاشة.
ورغم قوة التدخل، واصل فالفيردي المباراة حتى صافرة النهاية، قبل أن تظهر الفحوص الطبية حجم الضرر الذي لحق بكاحله. وانتقد مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو أداء التحكيم عقب المباراة، وخصّ هذه اللقطة ضمن القرارات التي اعترض عليها فريقه.
ويصنف الالتواء من الدرجة الثالثة ضمن أشد إصابات أربطة الكاحل، ويشير عادة إلى تمزق كبير في الرباط. وذكرت "آس" أن إصابة فالفيردي تتضمن تمزقا جزئيا، وهو ما يفسر تفاؤل النادي بإمكانية تعافيه خلال فترة أقصر من المعتاد في الإصابات الأشد من هذا النوع.
ما المباريات التي سيغيب عنها فالفيردي؟
جاءت الإصابة في توقيت قد يخفف أثرها على ريال مدريد، إذ تتزامن فترة التعافي المتوقعة مع التوقف الدولي الممتد لثلاثة أسابيع.
وبحسب "آس"، يأمل الجهاز الطبي في أن يصبح فالفيردي جاهزا لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، وهي أول مباراة لريال مدريد بعد التوقف، لكن مشاركته ستبقى مرتبطة بسرعة استجابته للعلاج، نظرا لضيق الفترة بين الموعد المتوقع لتعافيه وعودة المنافسات.
وإذا احتاج اللاعب إلى وقت إضافي، ستكون مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول موعدا محتملا لعودته، وفقا للتقديرات المنشورة بشأن مسار تعافيه.
ويظل الهدف الأبرز داخل ريال مدريد تجهيز فالفيردي بأفضل حالة ممكنة قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو المقرر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول في "كامب نو".
الغياب يحرم أوروغواي من قائدها
وسيحرم التوقف المتوقع منتخب أوروغواي من فالفيردي خلال فترة المباريات الدولية الحالية، إذ سيبقى اللاعب في مركز تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس لمواصلة العلاج والتأهيل، بدلا من الالتحاق بمنتخب بلاده.
ومن المقرر أن يخوض منتخب أوروغواي ثلاث مباريات ودية أمام اليابان وكوريا الجنوبية والهند، في أول تجمع بقيادة مدربه الجديد دييغو فورلان، لكن فالفيردي سيغيب عنها بسبب الإصابة.
وتكتسب إصابة اللاعب أهمية إضافية بالنسبة لريال مدريد، بعدما أصبح فالفيردي أحد العناصر الأساسية في خط وسط مورينيو منذ بداية الموسم، فضلا عن حمله شارة قيادة الفريق ووصوله أخيرا إلى مباراته رقم 250 مع النادي في الدوري الإسباني.
وبذلك يستفيد ريال مدريد من التوقف الدولي لتقليل عدد المباريات التي قد يغيب عنها قائده، لكن تحديد موعد عودته بصورة نهائية سيبقى مرهونا بتطور حالته خلال الأسبوعين المقبلين.