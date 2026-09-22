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غوتيريش: على القوى العظمى إدراك أن قوتها ليست خارقة كما تبدو

  • 22 أيلول 2026
  • 17:10
غوتيريش على القوى العظمى إدراك أن قوتها ليست خارقة كما تبدو

أخبرني - كد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاحية أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب.

وفي آخر دورة له للجمعية العامة للأمم المتحدة كأمين عام، أدلى غوتيريش بسلسلة من التصريحات، أبرزها:

العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروعة
المدنيون تعرضوا للاستهداف خلال الحروب وانتهكت حقوق الإنسان واستخدم الجوع سلاحا
لا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان الأمن ولا يمكن للقوة الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار
على القوى العظمى أن تدرك "أن قوتها ليست خارقة كما تبدو"
ما يسمى وقفا لإطلاق النار في الشرق الأوسط ليس أكثر من إطلاق نار لكن أقل حدة
لا يمكننا السماح لحل الدولتين بأن يتلاشى أمام أعيننا
العنف الإسرائيلي والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يمهد الطريق لتقويض السلام ويزيد مخاوف التطهير العرقي
علينا إصلاح مجلس الأمن ليعكس عالم اليوم ويتمتع بالشرعية والفاعلية لمواجهة تحديات الحاضر
مستقبلنا جميعا يعتمد على قدرتنا على إدارة القوة بحكمة
على العالم أن يعمل سويا فى إطار من التعاون والتكامل لحل المشاكل.
يواصل المدنيون فقدان حياتهم في مناطق معينة من روسيا بعيدا عن خط المواجهة

تتعرض المنازل ومنشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل في روسيا لهجمات متكررة مما يهدد سلاسل توريد الغذاء والطاقة العالمية.

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