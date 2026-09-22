السعودية: متمسكين بمبادئ احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية

خبرني - بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود آخر التطورات في المنطقة بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

وفي بيان صدر في أعقاب الجلس، أكد المجلس "ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تنص على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية؛ بما يحفظ أمن الدول ويحقق تطلعات شعوبها، ويسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد قدّر الملك سلمان "دور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة"، كما أعرب عن التنديد "بمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة الذي لقي شجبا واستنكارا دوليين".

وبين المسائل الأخرى التي تناولها المجلس، نتائج زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى مصر، والتي أكدت "متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في جميع المجالات".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، وفوض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.