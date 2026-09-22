الاحتلال يهدد: سنخلي مدينة غزة بالكامل حال اختطاف أي إسرائيلي

خبرني - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش لن يتراجع عن الخط الأصفر في غزة ما لم يتم القضاء على حماس وهدد بإخلاء مدينة غزة "بالكامل" حال تعرض أي إسرائيلي لاختطاف.

وقال كاتس اليوم الثلاثاء خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى حرب أكتوبر عام 1973: "استخلاصا للعبر من حرب يوم الغفران، ضربنا إيران مرتين بضربات استباقية قوية، وأزلنا التهديد النووي الذي كان يهدد بإبادتنا، وقضينا على (المرشد الأعلى علي) خامنئي، ودمرنا قدرات استراتيجية أعادت إيران سنوات طويلة إلى الوراء. المهمة لم تنتهِ بعد، وإذا اضطررنا إلى ذلك، فسنضرب للمرة الثالثة أيضا، حتى إسقاط نظام الإرهاب وإزاحته".

وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تتراجع عن الخط الأصفر في قطاع غزة إلى خطوط تمركز جديدة داخل غزة، "ما دام لم يتم القضاء على حماس ونزع سلاح قطاع غزة" وتدمير أنفاقه".

وتابع منوها إلى وجود "نوايا ومعلومات مختلفة" دون أن يكشفها: "أحذر المنظمة الإرهابية وداعميها، من إيران وحتى أردوغان: إذا اختُطف جندي إسرائيلي أو مواطن إسرائيلي واحد، فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بمنازلها وأبراجها الإرهابية، باتجاه الجنوب، وسيتم إخلاء مليون من سكانها، كما فعلنا في عملية "عربات جدعون 2".

وأضاف أن مدينة غزة ستُعامل بالطريقة نفسها التي عوملت بها رفح وبيت حانون و70% من مساحة قطاع غزة، إلى حين استعادة المختطف، مؤكدا أن إسرائيل تتحدث "اللغة التي تفهمها التنظيمات الإرهابية الجهادية في غزة ولبنان"، وهذه هي لغة "إخلاء السكان تدمير البنى التحتية والسيطرة على الأرض".

وفي وقت سابق قال كاتس إن إسرائيل تستعد، إذا صدر قرار باستئناف الحرب على نطاق واسع، لـ"إنهاء المهمة" في غزة والدفع باتجاه هجرة الفلسطينيين من القطاع.

وكان كاتس قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن نحو 70% من غزة أُفرغ من سكانه خلال الحرب، وإن إسرائيل تنتظر، "الضوء الأخضر" الأمريكي على دفع خطة الهجرة قدما.