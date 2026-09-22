الأمن العام تطلق مبادرة (تواصل) للطلبة الصم لتعزيز دورهم في التوعيه الأمنية

خبرني - أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة "تواصل" في عدد من مدارس المملكة، بهدف تعزيز التواصل مع فئة الطلبة الصم، وتمكينهم من الوصول إلى الرسائل التوعوية والأمنية والمجتمعية بأساليب تراعي احتياجاتهم، وتسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة ودورهم في المجتمع.

ويأتي تنفيذ المبادرة في إطار حرص مديرية الأمن العام على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية وتعزيز التعليم الدامج، من خلال تدريب مجموعة من الطلبة وتمكينهم من نقل المعلومات والمفاهيم التوعوية إلى زملائهم من الطلبة الصم والناطقين على حد سواء، بأساليب تفاعلية تسهم في بناء جسور التواصل، وتعزيز الثقة بالنفس، وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم منذ الصغر.

وتتناول المبادرة عدداً من الموضوعات التوعوية التي تلامس حياة الطلبة اليومية، من أبرزها مخاطر الألعاب الإلكترونية، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية المحافظة على البيئة، إضافة إلى الثقافة المرورية وقواعد السلامة العامة، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، وترسيخ مفاهيم الالتزام والانضباط والمسؤولية لدى الطلبة.

وأكدت مديرية الأمن العام أن المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل وفاعل في المجتمع، وأن إشراكهم في البرامج والأنشطة التوعوية والمجتمعية مسؤولية مشتركة، تسهم في تعزيز ثقتهم بقدراتهم وإمكاناتهم، وترسخ حقهم في المشاركة والتفاعل، وتوفر لهم فرصاً للتعلم والمعرفة.