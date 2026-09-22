وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن السعودية

خبرني - أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم الوفاء بكافة التزاماتها تجاهها.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لدينا اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية، ونعتزم الوفاء بالتزاماتنا بموجبها".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي الصراع الحالي في اليمن بأنه "خطير ومعقد للغاية".

وأكد على ضرورة استئناف تشغيل خط أنابيب "شرق-غرب" وحماية الاقتصاد السعودي والملاحة في البحر الأحمر.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود بشن ضربات على الحوثيين في اليمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الأحد الماضي، أن الحوثيين وافقوا على عدم محاربة الولايات المتحدة، وأن إدارته على تواصل دائم معهم.

هذا وأعلن الحوثيون السبت الماضي، مهاجمة أهداف في السعودية وصفوها بـ"الحساسة" بالصواريخ والطائرات المسيرة، بما في ذلك في العاصمة الرياض وشركة "أرامكو" النفطية في ينبع.

وتشهد غالبية مناطق اليمن، تصعيدا عسكرياً بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، بعد إعلان الأخيرة في 13 يوليو الماضي، إنهاء مرحلة وقف التصعيد السارية في البلد العربي منذ أواخر 2022، إثر غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، قبيل هبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران تقل وفداً للجماعة، لتهبط بعد ذلك في مطار الحديدة الدولي غربي اليمن.