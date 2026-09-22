250 مليون دولار من (أبل).. من يحق له الحصول على تعويض بسبب سيري؟

خبرني - فتحت شركة "أبل" باب المطالبات للحصول على جزء من تسوية قضائية بقيمة 250 مليون دولار، بعد موافقتها على إنهاء دعوى جماعية في الولايات المتحدة تتعلق بمزايا سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تأخر طرح بعضها عن الموعد الذي توقعه المستخدمون.

وبموجب التسوية، يمكن للمستخدم المؤهل الحصول على مبلغ تقديري يصل إلى 25 دولارًا عن كل جهاز آيفون مؤهل، بينما قد يرتفع إجمالي التعويض إلى نحو 95 دولارًا في حال امتلك الشخص أكثر من جهاز مؤهل، وذلك بحسب عدد المطالبات الصحيحة التي يتم تقديمها.

وتستمر فترة تقديم المطالبات حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

وبحسب تقرير نشره موقع The Verge، فإن التسوية لا تشمل جميع مستخدمي آيفون حول العالم، وإنما تقتصر على فئة محددة من المستخدمين في الولايات المتحدة الذين اشتروا أجهزة مؤهلة خلال الفترة المحددة في شروط الدعوى.

ويجب أن يكون المستخدم مقيمًا في الولايات المتحدة، وأن يكون اشترى الجهاز داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو/ حزيران 2024 إلى 29 مارس/ آذار 2025، على أن يكون الشراء للاستخدام الشخصي أو التجاري وليس بغرض إعادة البيع.

وتشمل الأجهزة المؤهلة آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس، وآيفون 16، وآيفون 16 إي، وآيفون 16 بلس، وآيفون 16 برو، وآيفون 16 برو ماكس، كما يشترط أن يكون مقدم المطالبة هو المشتري الأصلي للجهاز.

وتعود القضية إلى عام 2024، عندما كشفت أبل عن مجموعة من قدرات سيري الجديدة ضمن منظومة Apple Intelligence، بينها إمكانية فهم السياق الشخصي للمستخدم، والتعرّف على ما يظهر على شاشة الهاتف، وتنفيذ إجراءات أكثر تعقيدًا عبر التطبيقات.

لكن بعض هذه المزايا لم تصل في الموعد الذي توقعه المشترون، قبل أن تعلن أبل في مارس/ آذار 2025 تأجيل النسخة الأكثر تطورًا من سيري.

واعتبرت الدعوى أن الشركة خلقت توقعات لدى المستهلكين بأن هذه القدرات ستكون متاحة مع الأجهزة التي روّجت لها باعتبارها متوافقة مع Apple Intelligence.

وفي المقابل، نفت أبل ارتكاب أي مخالفات، ولم تمثل التسوية إقرارًا من الشركة بالمسؤولية أو بارتكاب أيّ خطأ.

ووافقت أبل على دفع مبلغ التسوية لإنهاء القضية وتجنب تكاليف ومخاطر استمرار النزاع أمام المحكمة.

أما المستخدمون الذين تنطبق عليهم الشروط، فيمكنهم تقديم المطالبة عبر موقع التسوية المخصص للقضية.

ومن المتوقع أن يتلقى المؤهلون إشعارًا يتضمن رقم المطالبة ورمزًا خاصًّا، مع إمكانية تقديم المطالبة أيضًا من دون هذه البيانات وفق الإجراءات المتاحة على الموقع.

ويحتاج مقدم الطلب إلى إدخال معلوماته الشخصية وبيانات الجهاز، ومنها الرقم التسلسلي لجهاز آيفون المؤهل.

وفي حال عدم توفر الرقم التسلسلي، توجد طرق بديلة للتحقق من الجهاز باستخدام معلومات مرتبطة بحساب أبل.

أما مستخدمو آيفون خارج الولايات المتحدة، فلا تشملهم هذه التسوية؛ إذ ترتبط القضية بدعوى جماعية أمريكية، وبالتالي فإن امتلاك أحد الأجهزة المؤهلة وحده لا يمنح صاحبه حق الحصول على التعويض.

وبذلك، فإن مبلغ 250 مليون دولار الذي ستدفعه أبل لا يمثل تعويضًا عالميًّا لجميع مستخدمي آيفون، وإنما تسوية مخصصة للمستخدمين الذين يستوفون شروط الدعوى الأمريكية، فيما يعتمد المبلغ النهائي الذي سيحصل عليه كل شخص على عدد المطالبات الصحيحة المقدمة.