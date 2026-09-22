حقائق (صادمة) عن مرضى القلب.. ماذا قالت (الصحة العالمية)؟

خبرني - أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل أحد أكبر التحديات الصحية التي تواجه دول العالم، لما تسببه من أعداد كبيرة من الوفيات، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الأنظمة الصحية.

وأوضح عابد، خلال كلمته في مؤتمر "الهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز في أمراض القلب"، أن تقديرات المنظمة لعام 2022 سجلت نحو 19.8 مليون وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما يعادل نحو ثلث إجمالي الوفيات المسجلة عالميا.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أن النسبة الأكبر من هذه الوفيات ترتبط بشكل رئيسي بـالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، باعتبارهما من أبرز مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، لافتًا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأكد أن مواجهة هذا العبء الصحي تتطلب تكامل جهود الوقاية والتشخيص والعلاج، إلى جانب تعزيز قدرة النظم الصحية على التعامل مع عوامل الخطورة والأمراض المزمنة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

ولفت إلى أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب، والاستفادة من التطور المستمر في وسائل التشخيص والتدخلات العلاجية، فضلًا عن رفع كفاءة الفرق الطبية وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة.

وشدد عابد على أهمية تعزيز الوعي الصحي والوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في اكتشاف عوامل الخطورة والتعامل معها في مراحل مبكرة، وتقليل احتمالات تطور الحالات إلى مضاعفات خطيرة.